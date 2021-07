L’agricoltura resiste e nell’ultimo biennio perde solo l’1% della produzione

Il mercato italiano delle macchine agricole ha chiuso il primo trimestre del 2021 con la vendita di 8.656 unità, un dato positivo che segna una crescita del 52,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I dati negativi registrati nel 2020, con un calo superiore alle 1.600 unità rispetto all’anno precedente, erano correlati all'emergenza sanitaria che ha influenzato pesantemente le performance economiche anche di questo settore, che ha recuperato terreno sul fronte degli investimenti nei primi mesi del 2021.

Le regioni che hanno fatto registrare la maggior quota di vendite in questi tra gennaio e marzo 2021 sono Piemonte (13,2%), Lombardia (11,1%) e Veneto (11%). Quelle che invece stanno dando forti segnali di ripresa e hanno registrato la crescita maggiore rispetto al 2020 sono Sicilia (+114,3%), Campania (92,2%) e, ancora una volta, Piemonte (+76,4%).

Analizzando la ripartizione del mercato per tipologie, le trattrici sono aumentate del 57,7% mentre il segmento che ha fatto registrare l'incremento più forte è quello delle mietitrebbiatrici che hanno visto un’accelerazione del 180%. I sollevatori sono cresciuti dell’86,3%, i rimorchi del 37,4% e le trattrici con pianale di carico del 21,5%

La maggioranza degli operatori interpellati nel sondaggio realizzato da Continental ha dichiarato che la pandemia non ha impattato in alcun modo sulle loro attività. In quest’ultimo anno, soltanto il 9,5% del campione è preoccupato dell’impossibilità di tornare alla normalità. Approfondendo le difficoltà riscontrate dalle aziende agricole in seguito alla pandemia, emerge tra le principali quella legata a manutenzione e riparazione delle attrezzature, macchinari e fabbricati (per il 49%), seguita subito dalla difficoltà a disporre di adeguata liquidità finanziaria (42%) e dalla difficoltà ad accedere ai servizi di consulenza e assistenza tecnica (33%).Quanto alle difficoltà attese, la preoccupazione maggiore è relativa alla liquidità finanziaria per effettuare i pagamenti necessari per portare avanti le attività (63%), seguita dalla possibilità di effettuare investimenti non rinviabili (33%) e dalle difficoltà nel conferimento dei prodotti a GDO e intermediari.