L’agroalimentare accelera e vola l’export del made in Italy a tavola

“I magnifici 7” ha aggiunto il segretario generale della Uila, Stefano Mantegazza «sono l’avanguardia di una articolata filiera che poggia sul lavoro di oltre 1 milione e 400mila persone e che, partendo da autentiche unicità di nicchia, coinvolge territori altamente specializzati e arriva ad esprimere una ricca varietà di prodotti di altissima qualità apprezzati dai consumatori di tutto il mondo».

«Abbiamo promosso questo lavoro dell'Osservatorio – ha spiegato Mantegazza – in vista dell’avvio dei negoziati per il rinnovo del contratto di lavoro del settore agroalimentare. Un appuntamento atteso considerato che il precedente accordo fu negoziato in piena pandemia e le retribuzioni in essere non tengono conto né della crescita del settore né della successiva ondata inflazionistica. Nel negoziato si dovrà quindi discutere sia delle positive performance dell'industria agroalimentare come della variabile inflattiva. Il presidente di Federalimentare, Paolo Mascarino ha chiarito che le trattative saranno avviate dalle singole associazioni delle quali a giugno invieremo la piattaforma unitariamente a Fai e Flai. Una unica piattaforma per un solo contratto nazionale del settore. Siamo pronti a discutere con tutti e a non ignorare specificità che possono caratterizzare i singoli comparti ma è in unica contrattazione che quelle esigenze possono trovare la propria soluzione. Tenendo conto che le associazioni settoriali spesso coinvolgono proprio quei magnifici 7 che nell'analisi dell'Osservatorio delle Fondazioni Sambucini ed Edison hanno sovraperformato negli scorsi mesi».