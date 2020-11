L’agroalimentare e i due fronti per contrastare l’emergenza

Infatti, con la chiusura di bar, ristoranti e altre attività di commercio e svago, scompaiono anche le occasioni di lavoro per ambulanti, parcheggiatori abusivi, lavoratori irregolari, o soggetti che operano ai margini della legalità.

Ed è evidente come il bisogno di cibo di tali soggetti, già abbondantemente emarginati, possa facilmente esplodere in rabbia sociale o in azioni criminose.

Dal lato dell’offerta, recenti stime Ismea ci dicono che l’impatto complessivo dell’emergenza Covid sulla totale spesa alimentare nel 2020 potrebbe aggirarsi intorno al -12%, per un valore vicino ai 30 miliari di euro.

Questo sarebbe il risultato del crollo dei consumi fuori casa (-48%) solo in parte compensato dall’aumento dei consumi domestici di cibo (+7%). Dunque, il gap di consumo alimentare da colmare è rilevante: non si tratta, ovviamente solo di cibo, perché dentro quel vuoto di domanda di 30 miliardi di euro ci sono anche i servizi legati alla sua distribuzione e all’indotto non alimentare della ristorazione, ma certamente una parte consistente si trasforma in minore profittabilità delle imprese agroalimentari e minori redditi degli addetti.

In questo scenario, è difficile pensare che l’agroalimentare italiano possa riconfermare i buoni – e in larga misura sorprendenti – risultati ottenuti nel corso della prima fase della pandemia, durante la quale ha dimostrato di essere tra i settori più resilienti e affidabili dell’intera economia nazionale: un dato su tutti è quello delle esportazioni agroalimentari che, nonostante l’ovvia battuta di arresto registrata durante il lockdown globale della scorsa primavera, risultano addirittura in aumento da gennaio ad agosto 2020 in misura pari al 2,9%, in forte controtendenza rispetto al -13% registrato dalle esportazioni complessive.