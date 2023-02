L’AI nel banking? Dal front al back office ecco come può fare la differenza

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Per il comparto dell'intelligenza artificiale, il 2022 è stato un anno da record, caratterizzato dai continui progressi delle applicazioni basate sulle capacità degli algoritmi. Non sorprende più di tanto, quindi, che il mercato dell'AI in Italia, come sottolineano i dati del Politecnico di Milano, sia cresciuto a ritmi accelerati (+32% annuo) per un giro d'affari complessivo di circa 500 milioni di euro.

Una crescita dovuta agli investimenti delle grandi imprese, il 61% ha già avviato almeno un progetto...