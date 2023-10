L’IA nel futuro: necessità di formazione e adattamento

Fin da subito, però, occorre evitare di inciampare in ciò che, colto da tentazioni democritee, mi verrebbe da chiamare “determinismo tecnologico”: un sistema dove è la tecnologia a strutturare modelli e a orientare comportamenti e cambiamenti sociali e culturali. Di fronte a questa pietra filosofale o, a seconda di come la si voglia guardare, a questo Leviatano che porterà a una nuova generazione di tecnologia, qual è quindi il valore che nessuno ci potrà togliere? La risposta, a mio parere, è una sola: la conoscenza del prodotto.

Chi, come noi di STAR7, si confronta quotidianamente con tutto ciò che riguarda la gestione dell’informazione di prodotto, sa per certo che la conoscenza si acquisisce anche attraverso la formazione; sa che la conoscenza è il moltiplicatore di competitività di un’impresa, il moltiplicatore di un saper fare che, come quello italiano, è unico al mondo. Sa, infine, che questa conoscenza un domani potremmo non trasferirla più nella nostra documentazione, ma in modelli di apprendimento che poi saranno tradotti in documenti dall’Intelligenza Artificiale.

Concludo tornando all’inizio di questo mio contributo, specificando meglio: l’Intelligenza Artificiale è un sistema ancora imperfetto perché vuoto, deve apprendere come evolvono i prodotti di un’azienda. Pertanto, la conoscenza del prodotto, in quanto processo progressivo di cui la formazione è parte integrante, rimarrà cruciale per il futuro. L’Intelligenza Artificiale ha ancora bisogno dell’essere umano per imparare, e per dirla alla Asimov, “Il cervello umano è il pezzo di materia organizzato nel modo più meraviglioso di tutto l’universo conosciuto”.

(*) CEO Star7

