L’AI oramai fondamentale nei data analytics per nove It manager su dieci

In uno studio del 2001, Doug Laney è stato uno dei primi analisti a coniare il termine di “big data”, elaborando una delle prime definizioni di quel mondo di dati e informazioni che non aveva ricevuto fino a quel momento la stessa attenzione.

Era l’inizio del terzo millennio, e gli analytics cominciano ad assumere quella rilevanza per il business che negli anni successivi si va consolidando e ampliando. Non solo: l’importanza del patrimonio di informazioni quantitative inizia anche a percepirsi nel nostro vivere quotidiano.

Il lavoro di Laney anticipa dunque quanto sarà sempre più chiaro in tutti gli ambiti del vivere e lavorare umano; l’era del digitale diventa in pochi anni il periodo in cui la mole di dati generati e processati è infinitamente superiore a quella creata nei millenni precedenti.



La produzione di dati cresce ad un ritmo inarrestabile

Con il digitale tutte le osservazioni possono essere processate. Il dato viene gestito per essere archiviato e costituire a sua volta una fonte di produzione di ulteriori informazioni. La tecnologia amplia in modo esponenziale sia la disponibilità di archiviazione (e quindi di memoria) che la capacità di calcolo computazionale. Le velocità di generazione, di storage e di analisi crescono parallelamente, richiedendo da un lato sempre più risorse e dall’altro strumenti più raffinati e capacità di analisi specialistiche. Ma ancora non siamo arrivati al presente.



Il pezzo mancante per arrivare allo stato dell’arte è stata la diffusione di piattaforme che permettono la gestione degli analytics anche a non professionisti dell’informatica o della statistica. L’avvento di questi strumenti, di cui ad esempio Tableau è stato pioniere, ha consentito a chiunque di avvicinarsi all’analisi dei dati in modo aperto, semplice e immediato.



Un futuro ricco di prospettive

Il report “State of Data and Analytics” di Salesforce già delinea elementi di attesa per un settore in forte crescita, guidato da un cambiamento delle aspettative e della domanda delle organizzazioni e dei manager dei dati.

Il futuro della gestione degli analytics è scritto nelle piattaforme e negli strumenti disponibili: sempre maggiore capacità di calcolo, sempre più semplicità, sempre più intelligenza artificiale a supporto dei processi.

E si vede nei numeri, con una domanda che non prevede cali. Come conferma nel 2023 “Audience Analytics - Global Strategic Business Report” il settore degli Audience Analytics (e cioè di tutti i dati misurabili, le cosiddette metriche, relative a un pubblico che utilizzi un mezzo o un canale di diffusione di contenuti e informazioni) rappresenta un’industria con dati di crescita prevista dai 4.5 miliardi di dollari nel 2022 a 10 miliardi di dollari nel 2030.

Gli aspetti relativi all’immensa quantità di dati e alla complessità delle attività umane imporranno inoltre sempre maggior attenzione sul tema della protezione dei dati, vero e proprio pilastro di sicurezza nel mondo delle informazioni, sia a livello individuale che professionale.

La rilevanza degli investimenti nel settore degli analytics per il prossimo futuro, e dell’interconnessione con le metodologie legate all’AI, è confermata anche dall’Osservatorio Artificial Intelligence della School of Management del Politecnico di Milano, secondo cui il mercato dell’AI nel 2022 ha raggiunto in Italia 500 milioni di € di investimenti (+32% in un anno), di cui il 73% commissionato da imprese italiane.

Le aziende sono sempre più concentrate sulle attività di gestione degli analytics a propria disposizione. Alcune attività come la localizzazione dei dati, la governance di tutto ciò che è connesso all’intelligenza artificiale, la gestione di una privacy centralizzata e l’introduzione di un approccio ibrido sempre più incentrato sull’uomo sono ormai fattori imprescindibili.



Tableau, soluzione leader per la business data analytics

In un contesto così complesso in continua evoluzione, in cui il business è interamente guidato da processi data-driven, Tableau si è affermato come principale protagonista del settore, diventando partner di aziende ed organizzazioni di ogni dimensione. Come evidenzia il report “State of Data and Analytics” di Salesforce, per l’87% degli operatori del settore IT che si occupa di analytics i progressi nell’AI implicano la crescente necessità di considerare la gestione dei dati con priorità elevata.

Investire in cultura dei dati e tecnologia, utilizzando il potenziale dell’Intelligenza Artificiale, è fondamentale per affrontare il futuro degli analytics.

“State of Data and Analytics” illustra il ruolo fondamentale dell’AI nel business del futuro, non solo dal punto di vista tecnico ma in termini di strategia e programmazione a tutti i livelli in ogni struttura aziendale. Soprattutto in relazione al tema della data governance, che è uno dei focus più importanti in chiave futura.

Il report (che deriva dalle risposte di 5.540 IT manager ed esperti di analytics provenienti da America, Asia e Europa) mostra inoltre la rilevanza per i professionisti dell’Intelligenza Artificiale.

I numeri dicono che il 94% dei business leaders considera la Generative AI un elemento migliorativo a livello organizzativo ; ciò si accompagna alla consapevolezza di un uso dei dati secondo principi etici condivisi dalle aziende. Per l’83% degli intervistati le aziende devono lavorare congiuntamente ad un utilizzo etico delle metodologie di AI. I principali benefici derivati dall’intelligenza artificiale sono la velocizzazione dei processi organizzativi, la maggiore efficienza nella strategia aziendale e il miglioramento della customer satisfaction.

Tuttavia, c’è la consapevolezza che il potenziale dell’immenso volume di informazioni a disposizione rimane sempre un dato non del tutto sviscerato e le strategie aziendali possono non essere allineate ai business goals che ci si è prefissati. Qualità e sicurezza dei dati sono fondamentali per allineare strategie di gestione delle informazioni e obiettivi. L’accuratezza dei dati è il parametro più rilevante per i dipartimenti che si occupano di analytics (in una percentuale del 57% che si riduce al 45% per il Marketing e 42% per i Sales).



E il fattore loyalty nella gestione dei dati da parte dell’azienda in relazione ai suoi clienti è fondamentale: metà dei consumatori è pronta ad abbandonare un brand in mancanza di attività di interesse e personalizzazione . Una percentuale che sale al 66% di rischio nel caso in cui ci si senta letteralmente “trattati come numeri”, che diventa 72% nel caso dei business buyers di un brand, a dimostrazione dell’ulteriore attenzione imposta dai mercati anche nelle dinamiche B2B.

Anche per questi fattori, nell’era che proietta il business in un futuro basato sulle informazioni e sull’intelligenza artificiale, costruire una solida cultura dei dati è fondamentale, a beneficio dell’organizzazione aziendale e per il cliente finale. Se gli ostacoli principali rimangono la consapevolezza sulla sicurezza nella gestione dei dati, la qualità degli stessi e i limiti di budget, i benefici saranno sempre maggiore produttività, maggiore innovazione e certezza nei processi decisionali, miglioramento della customer satisfaction. Il 79% degli analytics e IT leaders afferma di pianificare investimenti futuri per tool di gestione dei dati e il 75% farà lo stesso per lo sviluppo dei training.

In quest’ottica, si deve evolvere anche lo sguardo al futuro della data governance, che diventa leva fondamentale per la gestione di tutti i processi di business. La raccolta e la gestione dei dati, unitamente ai parametri di accesso alle informazioni e alla loro sicurezza, sono il pilastro fondamentale della strategia di condivisione aziendale. Si pensi che l’86% delle aziende a più elevata maturità organizzativa utilizza la governance per democratizzare i processi d’uso dei dati, una percentuale che scende al 70% nel caso di strutture con inferiore organizzazione. Armonizzazione e condivisione dei dati, in logiche di gestione sicura delle informazioni, sono davvero il futuro degli analytics nell’era dell’AI.