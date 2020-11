L’Aim incassa il collocamento da record di Osai, ma il 2020 resta in frenata Per la società attiva nell’automazione una raccolta da 7,75 milioni, con richieste pari a 5 volte l’offerta - Dall’ inizio dell’anno è la tredicesima quotazione (alla quale si aggiunge una ipo sull’Mta), contro le 41 delll’anno scorso di Matteo Meneghello

Via libera, da parte di Borsa italiana, alla quotazione sull’Aim di Osai Automation System, azienda attiva nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per l’automazione e il testing su semiconduttori. La data di inizio delle negoziazioni delle negoziazioni e dei warrant è stata fissata per martedì 3 novembre 2020. Si tratta della undicesima matricola sull’Aim quest’anno (a questo numero, che comprende anche la quotazione di Fenix entertainment su Aim pro, riservato ai professionali, vanno aggiunte la business combination di Franchi Umberto Marmi e la fusione di Industrie chimiche forestali, per un totale di tredici ipo): nonostante l’affollamento di questi giorni (Esi e Trendevice hanno debuttato la settimana scorsa, Euro cosmetic ha presentato domanda di ammissione, anche Tecma solutions pensa alla quotazione), il ritardo nel confronto con l’anno scorso, che aveva visto 35 ipo sull’Aim (41 complessivamente a Piazza Affari), diventa sempre più difficile da colmare.

La nota di Osai ricorda che le azioni sono state collocate a 1,50 euro, estremo massimo del price range, al quale corrisponde una valutazione dell’equity value pre-money della società pari a 15 milioni. La capitalizzazione della società prevista alla data di inizio delle negoziazioni è pari a 21 milioni. Nel corso del collocamento la società ha registrato ordini per un controvalore superiore a cinque volte il quantitativo massimo dell’offerta. In particolare, sono stati raccolti ordini da parte di 101 investitori, di cui 48 investitori istituzionali che hanno espresso complessivamente una domanda pari a circa l’81% del totale (di cui circa il 47% rappresentato da investitori esteri). Il flottante, alla data di inizio delle negoziazioni, sarà pari a circa il 32,14% del capitale sociale di Osai.

La società, ricorda ancora la nota, ha chiuso il 2019 con ricavi consolidati per circa 35,2 milioni di euro (+15,3% vs 2018), un Ebitda di 5,3 milioni (+6% , 15% l’Ebitda margin) e un utile netto di 1,9 milioni (+11% sul 2018). L’anno scorso la «divisione semiconduttori» ha contribuito per circa il 46% al fatturato totale, la «divisione automazione» per circa il 28%, la «divisione elettronica» per il 18% e la «divisione laser applicato» per il 4%, mentre il residuo 4% è riconducibile all'attività cosiddetta «after-sale». Le vendite verso i Paesi esteri sono risultate pari all’80% del fatturato nel 2019. La crescia media annua dei ricavi è stata pari circa il 15% dal 2007 al 2019 ed a circa il 16% dal 2013 al 2019.



Le azioni offerte al mercato sono 4,5 milioni, di cui 4 milioni di nuova emissione, il resto in vendita. «A queste si aggiungono 666mila azioni, corrispondenti a circa il 15% delle azioni oggetto dell’offerta, rivenienti dall’esercizio dell'opzione di over-allotment concessa dall’azionista di maggioranza Mirella Ferrero al global coordinator Bper Banca».

Il controvalore complessivo della raccolta, incluso l’over-allotment, è stato pari a circa 7,75 milioni. È stata concessa un’opzione greenshoe, avente ad oggetto l’acquisto di azioni al prezzo di collocamento, pari, al massimo, al 15% delle azioni oggetto dell’offerta, allo scopo, tra l’altro, di coprire l’obbligo di restituzione riveniente dalla suddetta opzione di over allotment e dell’attività di stabilizzazione.Se verrà effettuata la greenshoe, Mirella Ferrero deterrà il 63,1% del capitale, mentre il resto sarà sul mercato.