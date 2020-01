L’Aim si prepara all’ondata dei Pir 3.0: per le Ipo è atteso un balzo del 30% Già nel 2020 231 milioni in più 126 titoli potenziali target di Lucilla Incorvati

L’industria del risparmio gestito sembra muoversi all’unisono per cogliere le opportunità che arrivano dalla nuova normativa sui Piani individuali di risparmio e sono numerosi i prodotti in collocamento. A beneficiarne non è però solo l’industria dei fondi comuni, ma anche le piccole aziende pronte a entrare nei radar dei fondi. L’impatto dei Pir 3.0 sulle aziende quotate dell’Aim potrebbe essere già nel 2020 pari a 231 milioni di euro con 126 titoli potenziali target di investimento di nuovi Pir. Non solo. Nel triennio 2020-2022 si stima che l’aumento del numero dell’Ipo (Initial Pubblic Offering) potrebbe raggiungere una percentuale del 30% (medio annuo) e un incremento dell’afflusso di capitali e liquidità per lo sviluppo delle aziende del +69% (raccolta media) rispetto al 2019; non ultimo un ampliamento del flottante medio in fase di Ipo dal 24% del 2019 al 30 per cento. Sono queste le prime evidenze dell’ultimo studio dedicato al tema dall0Osservatorio Aim di IR Top Consulting, boutique finanziaria leader in Italia nella consulenza direzionale per i capital markets.

Rispetto ai Pir 1.0 e quelli 2.0 (di fatto mai nati), i Piani Individuali di Risparmio 3.0, hanno l’obbligo di investire il 5% del 70% (ovvero il 3,5%) del valore complessivo del patrimonio in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice Ftse Mib e Ftse Mid della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Queste modifiche hanno reso gli strumenti maggiormente compatibili con la gestione e l’operatività dei fondi aperti rispetto al vincolo sul Venture Capital, previsto con la Finanziaria 2019. Sulla base di una previsione dell’impatto complessivo dei Pir, pari a 3 milioni nel 2020, l’ufficio studi IR Top Consulting stima che la quota su Aim Italia sia pari a 231 milioni.

La metodologia

Considerando uno scenario di tassi prossimi allo zero, nel 2020 è possibile ipotizzare che 2/3 delle risorse, pari a 2 miliardi, possano confluire nell’azionario. Inoltre, ipotizzando uno scenario conservativo nel quale il 30% delle risorse dell’azionario venga investito su titoli non appartenenti all'indice Ftse Mib, si stima un apporto di capitali sulle società Mid/Small Cap pari a 0,6 miliardi nel 2020. «Sulla base dell’ipotesi di risorse rivenienti dai Pir (3 miliardi in un anno) - spiega Anna Lambiase, ceo di IR Top Consulting - abbiamo elaborato una stima dell’impatto su Aim Italia nel 2020, analizzando l’universo investibile sulla base di sei variabili: tre “statiche” (attuale numero di società quotate, relativa capitalizzazione e controvalore totale scambiato negli ultimi tre mesi) e tre “dinamiche” (numero di Ipo e raccolta da Ipo nel triennio 2017-2019, tasso di crescita atteso ponderato del controvalore totale 2020 vs 2019). La nostra stima si basa sull’attribuzione di un peso ponderato alle variabili considerate, pari a 0,5 per le variabili statiche (i titoli attualmente presenti sul listino) e a 0,5 per le variabili dinamiche (che esprimono le potenzialità di crescita del mercato)».

L’universo investibile

La normativa dei Pir di terza generazione prevede che:una soglia minima del 17,50% del valore complessivo degli investimenti del Pir venga investito in Mid Cap e/o Small Cap e una soglia minima del 3,50% del valore complessivo degli investimenti del Pir venga investito esclusivamente in Small Cap. Relativamente alla soglia minima del 3,5% del valore complessivo dell'investimento allocato esclusivamente in Small Cap, l'universo investibile dei Pir in Italia è formato da 258 titoli che rappresentano una capitalizzazione complessiva di 25,4 miliardi. Aim Italia rappresenta il 49% (26% in termini di capitalizzazione). Seguono le società MTA Small Cap (26% del totale società, 28% in termini di capitalizzazione).

Tenendo conto, invece, della soglia minima del 17,5% su società non appartenenti al Fste Mib e al Fste Mid, secondo lo studio, il mercato Aim Italia, costituito da 126 società eligibili, è il più numeroso e rappresenta il 39% del totale società (5% in termini di capitalizzazione). Seguono le società Mta Small Cap (21% del totale società, 5% in termini di capitalizzazione).