L’airbag Dainese protegge i lavoratori dalle cadute

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Sono quasi 30mila ogni anno gli infortuni sul lavoro causati da cadute dall’alto e D-Air Lab, la startup nata dall’esperienza Dainese nel mondo motorsport, risponde a queste statistiche ampliando nuovamente la sua gamma di gilet intelligenti che utilizzano i sistemi di protezione ad aria per i lavoratori in quota. WorkAir è un airbag in grado di riconoscere la caduta di chi lo indossa e gonfiarsi in soli 40 millisecondi proteggendo schiena e torace. È il primo Dispositivo di Protezione Individuale del suo genere ad aver ottenuto la certificazione come DPI dopo aver superato con successo i 286 singoli test previsti per l’ottenimento della qualifica. I laboratori della startup vicentina hanno completato gamma e funzionalità di questo dispositivo realizzando il modello WorkAir “Back” contraddistinto da una copertura specifica per la zona della schiena che si estende a collo e coccige e che si aggiunge alla linea che già include le versioni “Original” – la prima di questa nuova generazione di DPI - e “Light”, la versione caratterizzata da una struttura più compatta e aperta, particolarmente indicata per situazioni di lavoro che richiedono imbragatura. Ogni anno il 4% degli infortuni – circa 700mila nel 2022 - sul lavoro, percentuale che sale fino al 10% per i casi mortali, è stata causata da una caduta dall’alto e le lesioni alla colonna vertebrale rappresentano la terza causa di fatalità negli incidenti mortali.