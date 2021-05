L’airbag indossabile con sensori e Gps

1' di lettura

Tucano Urbano pensa alla sicurezza di chi si muove giornalmente con la sua due ruote con il nuovo Airscud, un airbag a gilet versatile che si può indossare sopra o sotto la giacca da moto. Costa 480 euro. La sicurezza, in caso di incidente, è garantita dalla presenza di sette sensori (tre accelerometri, tre giroscopi e un ricevitore Gps) e di un algoritmo di rilevamento che misura mille volte ogni secondo i parametri di utilizzo e la dinamica di marcia e attiva l’airbag in meno di 60 millisecondi, in caso di necessità, qualora rilevi, grazie all’intelligenza artificiale, un impatto imminente. Il suo arrivo è previsto per il mese settembre.

(D.Lo.)

