L’aiuto pubblico ai poveri: perché per Kant è un diritto e non un favore

“Gran parte delle idee contemporanee sulla giustizia sono considerate, sia dai protagonisti che dai critici, di origine kantiana”. Così scrive la filosofa Onora O’Neill nel suo Bounds of Justice (Cambridge University Press, 2000). Quest’affermazione certamente non sopravvaluta l’impatto del pensiero kantiano sulla filosofia politica e sulle teorie della giustizia contemporanee; basti considerare quanto il filosofo tedesco abbia influenzato autori così differenti tra loro come Robert Nozick o John Rawls.

In aperta contrapposizione con l’approccio utilitarista che poneva come finalità del potere politico la massimizzazione della felicità dei cittadini, Kant costruisce la sua teoria della giustizia intorno alla tema fondamentale della libertà. Una società giusta, afferma, è una società che si da delle regole capaci di promuovere la massima libertà per il singolo rendendola al tempo stesso compatibile con la libertà di tutti gli altri. Per questa ragione la sola forma di coercizione ammessa in questo schema di ragionamento è quella volta ad impedire a qualcuno di travalicare tale limite di compatibilità e di violare, nell’esercizio della propria libertà, la libertà di qualcun altro. Sono corollari di questa legge fondamentale i tre principi costituzionali di libertà civile, di libertà giuridica e di eguaglianza davanti alla legge. Come abbiamo già avuto modo di notare, il diritto all’uguaglianza davanti alla legge cittadino non implica in nessun modo un diritto all’uguaglianza rispetto ad altre dimensioni della vita, per esempio nelle proprietà, nel potere, nel riconoscimento.

È giusto, al contrario, che ogni cittadino possa fare buon uso dei suoi talenti, delle circostanze della vita, delle sue fortune, in modo che possano fruttare al meglio e se questo genererà grandi differenze tra cittadino e cittadino tali disuguaglianze sono da considerarsi più che legittime. Questa tolleranza kantiana verso forme anche estreme di disuguaglianza ha fatto si che alcuni commentatori interpretassero il suo pensiero come antesignano dello “Stato minimo”. Una visione politica nella quale l’unico ruolo legittimo per lo Stato è quello della definizione e della tutela dei diritti di proprietà e della garanzia del rispetto dei contratti. Uno Stato che in nessun modo deve interferire con la vita dei cittadini per ridurre attraverso politiche redistributive le naturali disuguaglianze che la diversità di talenti può generare. Più recentemente questa interpretazione di Kant come precursore delle posizioni libertarie è stata criticata e messa in discussione. Se è certamente corretto affermare che egli si pone in totale contrapposizione con gli utilitaristi che accusa apertamente di paternalismo - “Nessuno mi può costringere ad essere felice a suo modo” scrive nel saggio Sul Detto Comune - dall’altra è pur vero che ad una lettura attenta il ruolo che egli assegna allo Stato è tutt’altro che “minimo”.

Uno degli esempi emblematici a questo riguardo è il potere che Kant attribuisce ai governi di utilizzare la tassazione per andare incontro ai bisogni dei cittadini più poveri. Sembra emergere qui una contraddizione. Da una parte, infatti, viene negato il diritto all’uguaglianza nei possessi e si combatte il dispotismo paternalistico ma, allo stesso tempo, come in questo famoso passaggio della Dottrina del Diritto, viene riconosciuta allo Stato la possibilità, anzi il dovere, di tassare i ricchi per sostenere i poveri. “Al supremo detentore del comando – scrive Kant - spetta (…) il diritto di gravare il popolo con imposte per il suo (del popolo) mantenimento, in quanto ci sono le istituzioni per i poveri, le case per i trovatelli, e le istituzioni ecclesiastiche, altrimenti dette istituzioni caritatevoli o pie.

La volontà generale del popolo si è infatti unificata in una società che deve mantenersi costantemente; e si è sottoposta al potere statuale interno al fine di mantenere i membri di questa società che da soli non ne sono capaci”. A proposito di questa apparente contraddizione nella sua A Short History of Distributive Justice (Harvard University Press, 2005) Samuel Fleischacker definisce Kant “Una figura curiosa nella storia della giustizia distributiva. Egli, infatti – continua il filosofo americano - è sia l’autore della più rigorosa descrizione dei diritti di proprietà che si possa trovare nella letteratura filosofica del suo tempo, sia il primo grande pensatore a sostenere esplicitamente che la cura dei poveri dovrebbe essere una questione di Stato piuttosto che un obbligo privato. Sarebbe bello se avesse anche un’argomentazione chiara ed efficace su come queste due cose possono e dovrebbero andare insieme, ma [purtroppo] non lo ha fatto”. Come vedremo, infatti, la ricostruzione dell’argomentazione giustificazione kantiana al riguardo è complessa e articolata. Per il momento può essere sufficiente notare come in termini generali la possibilità dell’imposizione fiscale nasca dal fatto che gli “abbienti” devono la loro ricchezza al fatto di vivere in uno Stato che gli ha garantito “la protezione e la cura, necessaria per la loro vita”. È sulla base della loro scelta di sottomettersi e obbligarsi al “corpo comune” dello Stato, quindi, che questo “fonda ora il suo diritto a [farli] contribuire al mantenimento dei loro concittadini”.