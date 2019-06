L'Alambicco d'Oro premia le grappe invecchiate di Giambattista Marchetto

Sono le grappe invecchiate le più titolate alla 36ma edizione del Premio Alambicco d'Oro promosso da Anag.

La giuria degli assaggiatori grappa e acquaviti ha infatti assegnato ai distillati “maturi” 17 medaglie Gold e 8 Silver, mentre nel complesso il medagliere - 2 Best Gold, 37 Gold e 31 Silver - ha premiato i prodotti di tutte le categorie: dal Brandy italiano alle grappe invecchiate aromatiche, dalle grappe giovani (anche aromatizzate) alle acquaviti d'uva aromatiche. Le due medaglie Best Gold sono andate a una grappa giovane, la Special Edition Picolit di Domenis 1898, e all'invecchiata 7.0 Grappa di Ruché di Mazzetti d'Altavilla.



Il produttore con il miglior punteggio complessivo è risultato Distilleria Sibona, che ha ricevuto 3 medaglie Gold (di cui una su un distillato per conto terzi) e 3 medaglie Silver. Il premio speciale “Il vestito della grappa” - riservato alla

bottiglia giudicata più bella per etichetta e forma - è andato a Targa Ilva Zita con la grappa di Moscato invecchiata Fior d'arancio.



Premio speciale a Sibona

Guardando al medagliere degli spirits dal punto di vista della provenienza dei produttori, il Trentino è in testa conquistando 12 medaglie Gold e 3 Silver, seguito dal Piemonte con una Best Gold, 8 Gold e 9 Silver e dal Veneto (3 Gold e 4 Silver).

“Il Premio si consolida con il passare degli anni come un evento di rilevanza nazionale per la produzione di grappe, acquaviti e Brandy italiano - afferma Paola Soldi, presidente federale di Anag -. Il numero dei campioni in gara da tutta Italia aumenta con la qualità dei prodotti inviati, impegnando i nostri assaggiatori in un'attenta analisi sensoriale che coinvolge vista, olfatto, retrolfatto e gusto. L'obiettivo è premiare le eccellenze e l'alto numero di medaglie in questa edizione conferma la qualità dei prodotti in gara”.