L'alba dei Bev, arrivano i nuovi Battery Electric Vehicle

L'auto elettrica sarà sempre più protagonista nei prossimi anni. Anche se nella fase transitoria dal termico alla batteria, importanti quote di mercato l'avranno ancora gli ibridi in tutte le varianti, comprese le ricaricabili o plug-in, mentre per gli Ev alimentati ad idrogeno ci vorrà più tempo per competere ad armi pari con le altre elettrificate. Tutti i costruttori sono già al lavoro per essere pronti a soddisfare una domanda che sarà sempre più esigente. Se Volkswagen ha già pianificato una strategia coi marchi che fanno parte dello Gruppo Vw anche Stellantis all'indomani della fusione avvierà analoghe sinergie al riguardo.