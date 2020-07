L'alba di una nuova società digitale tra smart working, omni-canalità e assistenti robot

“In poche settimane abbiamo fatto un balzo in avanti di anni” - testimonia Enrico Fermi, Direttore Area Consulting di Corvallis, azienda IT a capitale italiano che impiega oltre 1600 addetti. “Spinti dall'emergenza, ma muovendoci sui binari di un'innovazione interna già avviata negli anni scorsi, abbiamo costruito nuove procedure e tracciato nuove interazioni all'interno dell'azienda e fuori, con clienti e fornitori. Il tutto ha trovato definizione nella filosofia WOH – Working On Home - che comprende non solo i nuovi stili di vita e di lavoro cui ci ha costretto l'isolamento, ma anche l'habitus mentale che abbiamo dovuto acquisire rispetto alle nostre abitudini familiari e sociali quotidiane. Questa esperienza è stata preziosa e gran parte delle nuove pratiche sono rimaste attive anche al rientro di parte della forza lavoro negli uffici”.

Il nuovo paradigma potrà funzionare solo se verranno attivati strumenti, modelli e processi in grado di garantire l'efficacia delle interazioni lavorative da tutti i punti di vista, da quello lavorativo a quello umano.Ciò vale sia all'interno dell'azienda sia nelle relazioni aziende-cliente. In queste ultime, specialmente negli ultimi anni, si è consolidato il concetto di omni-canalità: un cliente deve poter mettersi in contatto con un'azienda in tutti i modi possibili, cambiando canale nel corso della relazione senza interruzione del rapporto.

“Nato per agevolare le banche nelle interazioni di base con la clientela, oggi il Social4Business (S4B) ci viene richiesto da aziende di ogni tipo. Per questo stiamo mettendo a punto modelli di interazione nei più svariati ambiti, incluse le comunicazioni lavoratore / azienda in relazione all'emergenza COVID-19” - dichiara Alberto Pietrogrande, CTO di Corvallis. “S4B, una piattaforma innovativa che sfrutta i canali social di messaggistica, consente di offrire servizi di help desk, assistenza, divulgazione notizie, attivazione servizi, supporto nell'acquisto. Costruita con tecniche di robotizzazione, è integrabile con i sistemi di comprensione del linguaggio naturale e può cambiare drasticamente il modo con cui un'azienda interagisce con le sue tipologie di pubblico, offrendo la possibilità di utilizzare un assistente virtuale autonomo funzionante 24 ore su 24”. Per approfondimenti (http://37.60.232.216/~corval34/landing-s4b/)

Le aziende che in questi mesi hanno avviato un rientro graduale, devono poter farlo secondo un modello di workplace management flessibile ed efficace, che agevoli la gestione dei luoghi fisici di lavoro sulla base delle nuove condizioni di sicurezza. (http://37.60.232.216/~corval34/landing-mydesk/)

Anche i modelli di lavoro vincenti che emergeranno da questa crisi saranno omni-canale: i gruppi di lavoro e le divisioni organizzative dovranno mettersi nelle condizioni di operare nello stesso modo a contatto fisico e attraverso svariati sistemi telematici.