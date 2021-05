L’albergo è come casa Il successo delle signore dell’ospitalità di lusso

A Cogne è una istituzione. Il Bellevue è l’hotel per eccellenza, che detta la linea dell’accoglienza in questo affascinante paesino incastonato nel parco del Gran Paradiso, tempio dello sci di fondo ma ancor più dell’estate in montagna. Una dimora in vetta, arredata riccamente con mobili antichi e caldi, una casa dove sentirsi a proprio agio per l’ora del tè o la cena in uno dei quattro ristoranti della proprietà, di cui uno stellato. Il cliente si sente a casa, in camera, nei salotti comuni, nella Spa di recente ampliata e arricchita con affaccio con grandi vetrate sul prato di Sant’Orso, imbiancato dalla neve in inverno, verde in primavera ed estate. Laura Roullet è la regina della casa, mentre i suoi genitori, proprietari dell’hotel da generazioni, dirigono da dietro le quinte investimenti e riqualificazioni della struttura. «Ho viaggiato molto da giovane e lavorato all’estero, Francia, Germania e Usa, per poi tornare a casa - racconta Laura -. La mia è la quarta generazione che si occupa dell’hotel. Stiamo portando avanti due progetti: abbiamo acquistato una casa da ristrutturare con nuove camere per lo staff e riqualificheremo anche la baita a Valnontey che usiamo soprattutto d’estate». Laura ama definirsi “Maitre de maison”, la padrona di casa che si occupa di ogni dettaglio, dalla gestione all’aspetto umano.

Alessandra Garin ha preso il testimone dai genitori, che hanno aperto l’Auberge de la Maison nel 1996 a Courmayeur. «Dalla giurisprudenza sono tornata all’ospitalità frequentando l’École hôtelière di Losanna - racconta - e dal 2004 ho preso in mano la nostra struttura». Alessandra è fiduciosa sul futuro, nonostante il momento che stiamo vivendo. E per questo ha rilevato un ristorante in centro a Courmayeur, il Cadran solaire. Il food è un punto di forza dell’hotel, con una cucina gourmet autentica con prodotti a km zero, una sostenibilità che si sposta anche nella scelta delle fibre naturali per le camere e nei trattamenti Spa. «Nel nostro caso il tocco femminile si intravede nell’accoglienza di alto livello ma non fredda, cerchiamo di conciliare un servizio senza sbavature con standard organizzati, procedure pensate e studiate, coniugate con accoglienza e sensibilità umana» dice.

Le nuove generazioni si stanno dunque appassionando alla cultura dell’accoglienza e molti giovani restano in famiglia, in Italia e all’estero.

Cinzia Primatesta, moglie di Antonino Cannavacciuolo, vive in hotel da quando era bambina. «La mia famiglia ha gestito alberghi e ristoranti da quando sono nata e ho assorbito in modo automatico il culto dell’ospitalità -dice -. Mia mamma, nata del 1950, era all’avanguardia nella gestione del cliente. Creava un rapporto continuativo, scrivendo cartoline per Natale e inviando regali durante l’anno». Cinzia e Antonino stanno per aprire, con un investimento di otto milioni di euro, la catena Laqua con tre hotel, uno esistente ma completamente ristrutturato, al quale si aggiungono Laqua by the Lake a Pettenasco, sul lago d’Orta, e Laqua countryside a Ticciano (Vico Equense).

«La donna ha come caratteristica intrinseca l’accudimento - spiega Cinzia -. L’accoglienza è una caratteristica femminile». La cura degli altri che diventa anche cura dell’ambiente con l’attenzione alla sostenibilità, tanto che sul lago d’Orta la struttura sarà a impatto zero.