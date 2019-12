L’albergo si trasforma in co-working e si apre alla città di Maria Chiara Voci

L'hotel Nh Milano Touring ospita anche spazi per il co-working

Nel centro di Milano, a pochi passi da alcuni luoghi chiave come il Quadrilatero della Moda e la Stazione Centrale, l'hotel NH Milano Touring è stato disegnato secondo il nuovo concept Lobby Alive: gli spazi comuni sono pensati come un luogo di transito o passaggio, a punto di incontro tra le persone. La lobby accoglie una zona di co-working e si apre ai cittadini e ai suoi ospiti. Il fil rouge del progetto, seguito dallo studio CaberlonCaroppi, è una “Passeggiata milanese”, un vero e proprio percorso attraverso la storia della città, l'atmosfera tipica dei salotti milanesi e i modus vivendi notoriamente meneghini come la “Milano da bere” e la “Milano che lavora”. Un nuovo modo di vivere e concepire l'offerta alberghiera. Anche il ristorante - esperienziale - è aperto alla città.