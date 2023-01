L’alcol come il fumo: nuoce gravemente alla salute

La Dg Salute della Ue preme perché i consumatori europei riducano sensibilmente il consumo di alcol. Per questo nei mesi scorsi ha spinto affinché i produttori di carne rossa e alcolici non venissero inclusi nell’elenco dei beneficiari dei fondi europei per la promozione. Ma la maggioranza dell’Europarlamento si è detta di tutt’altra idea e con buona probabilità, entro questa primavera, il nuovo regolamento Ue sulla promozione li includerà. Intanto però la Commissione Ue è tronata alla carica e, attraverso il silenzio assenso, ha dato il suo ok all’Irlanda perché adotti sugli alcolici un’etichetta con scritto “alcol e tumori mortali sono direttamente collegati”. Un precedente importante, in vista della nuova normativa sulle etichette che Bruxelles potrebbe essere chiamata a scrivere entro la fine dell’anno

