L'Alfa Romeo, 111 anni di storia festeggiati nel Museo di Arese

Nel giorno del 111° anniversario di Alfa Romeo, il Museo di Arese si è colorato idealmente di rosso per accogliere gli appassionati che ogni anno arriveranno per festeggiare il marchio italiano. Rossa è la parata di Alfa Romeo di privati che hanno aperto una quattro giorni di eventi che prosegue fino al 27 giugno.

Rosso è il dress code per i visitatori, così come le mascherine distribuite gratuitamente all'ingresso, per vivere in sicurezza queste giornate speciali. Sono 206 i club Alfa Romeo sparsi in tutto il mondo, ma 50 dei quali negli Usa.



Il rosso è il colore comune dei festeggiamenti



Rosso è uno speciale allestimento temporaneo all'interno del Museo, che fino a domenica 27 giugno racconterà le infinite sfumature e interpretazioni di questo colore, grazie ad una suggestiva carrellata esemplari di diverse epoche e caratteristiche: dalle vetture verniciate a mano col pennello sul campo di gara fino alle tecnologiche vernici degli anni recenti, dai toni aranciati del rosso Italia ai toni scuri del rosso Proteo, oltre naturalmente al Rosso Alfa, codificato con la sigla AR 501 e da allora parte è diventato parte integrante del brand italiano.



Gli acquirenti di GTA hanno ritirato la loro GTA



La giornata di festa, alla quale hanno partecipano molte rappresentanze dei Club Alfa Romeo a testimoniare la profonda passione per il Biscione, è stata la cornice per un evento che lega idealmente la gloriosa storia del marchio al futuro. Infatti i primi acquirenti delle esclusive Giulia GTA e GTAm hanno ritirato in questo tempo dell’alfismo i primi esemplari di queste vetture davvero straordinarie prodotte in sole 500 unità numerate e di fatto andate a ruba.



Un’esperienza davvero senza precedenti



Per questi fortunati clienti è stata preparata un'esclusiva esperienza in un percorso che collega tradizione e innovazione: hanno dialogato coi responsabili del brand, del design e dell'engineering che li hanno accompagnati, illustrando dettagli e retroscena di un DNA attraverso un itinerario all'interno del Museo sul tema della ricerca della leggerezza, sviluppata per migliorare sia le prestazioni che il piacere di guida in strada. Si sono poi accomodati al posto di guida delle loro Giulia e partecipato alla parata sulla pista interna del Museo.



Il motore della Giulia ma potenziato fino a 540 cv



Un'opportunità eccezionale di condurre questa supercar che equipaggiata con la versione potenziata del motore di 2.900 cc V6 Bi-Turbo da 540 cv, la cui potenza specifica di 187CV/litro è il top nel settore oltre a rappresentare la massima espressione della capacità del marchio di abbinare stile intrigante e sportività senza limiti. Le eccezionali prestazioni di Giulia non derivano però solo da un propulsore performante, ma anche da un esteso uso di materiali ultraleggeri che hanno permesso a Giulia GTA di raggiungere un peso fino a 100 kg inferiore rispetto alla versione Quadrifoglio da cui deriva.