L'Alfama e Graça i quartieri più amati

Camminare con Saramago significa anche stare insieme a Ricardo Reis e Fernando Pessoa, quindi andare all'Hotel de Braganza in rua do Alecrim, fare tappa alla casa natale dell'autore lusitano per eccellenza in Largo de São Carlo, ordinare e gustare i pasteis do nata al Caffé A Brasileira, tutto specchi e mobili d'epoca. Vuol dire anche montare con velocità e destrezza sul tram 28 per farsi lasciare all'Alfama e a Graça, e poi andare a visitare il museo interattivo Lisboa. Memórias da Cidade, in Terreiro do Paço, per riallacciare i fili della storia di questo paese tentacolare e nostalgico come ha fatto il Nobel della letteratura nei suoi libri, rispettando il ruolo simbolico che ebbero sempre il Castelo de São Jorge, la Torre di Alfama, la Cattedrale di Santa Maria Maggiore.

