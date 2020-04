L’allarme degli aeroporti: oltre 11,5 milioni di passeggeri persi e 10mila lavoratori in Cig Assoaeroporti chiede interventi specifici e coordinati e una strategia di rilancio di lungo termine

Oltre 11,5 milioni di passeggeri persi nel solo mese di marzo, traffico azzerato, più di 10mila lavoratori in cassa integrazione e crisi di liquidità. È la fotografia del settore aeroportuale italiano ai tempi del coronavirus. «L’economia italiana - sottolinea una nota di Assoeroporti - ha bisogno del trasporto aereo per favorire la ripartenza del Paese». L’Associazione, che da tempo ha avviato un'interlocuzione con il governo sulle misure a sostegno del settore, ribadisce «l’urgenza di interventi specifici fino ad oggi non previsti dai provvedimenti emanati».

Le nuove stime

Se prima dell’emergenza sanitaria si stimava per il traffico in Italia una quota di circa 200 milioni di passeggeri a fine 2020, la nuova situazione potrebbe portare a una perdita di 120 milioni di unità rispetto alle previsioni. I gestori aeroportuali - proseguono da Assoerporti - stanno vivendo oggi una crisi senza precedenti: a fronte di entrate sostanzialmente azzerate e con una previsione di contrazione del fatturato per il 2020 di circa 1,6 miliardi di euro, continuano a sostenere oneri incomprimibili, che possono arrivare anche fino all'85% dei costi. Uno scenario che ha costretto gli aeroporti a richiedere la cassa integrazione per oltre 10.000 lavoratori, ossia per più del 95% dei dipendenti.

Non solo. La crisi sta avendo un impatto fortissimo sulla liquidità dei gestori che «senza adeguate misure di sostegno da parte del governo rischia di compromettere la capacità di investimento degli aeroporti», che solo nel 2020 prevedevano di investire più di 1 miliardo di euro.

Gli interventi necessari al rilancio

Per rilanciare il settore, oltre ai fondamentali interventi di carattere economico, gli aeroporti stanno studiando, interfacciandosi con gli enti e le istituzioni nazionali e internazionali competenti, una serie di misure efficaci e sostenibili per la ripartenza. Si stanno approntando, infatti, protocolli e procedure al fine di garantire la salute dei passeggeri e dell’i ntera comunità aeroportuale e consentire così una ripresa del traffico aereo, fattore imprescindibile per contribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese.

Queste misure, da adottare nel più breve tempo possibile, dovranno essere adeguate, con un coordinamento anche a livello europeo e internazionale, tenendo conto dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria e dei nuovi scenari che si presenteranno nei prossimi mesi.

Secondo l’Associazione è «fondamentale» che le azioni per il rilancio si inseriscano all’interno di una strategia di lungo termine che consenta «non solo di superare la peggiore crisi mai affrontata ma anche di risollevare, con rinnovato slancio, il trasporto aereo nazionale nel suo complesso».