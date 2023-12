L’allarme di Biden: «Putin conta su mancati aiuti a Kiev». Zelensky chiede «unità contro l’aggressore»

“Nulla a che fare” con Zelensky

Il senatore Lindsey Graham ha detto a Zelensky che gli aiuti non dipendono da qualcosa che il leader ucraino possa fare. “Il problema non ha nulla a che fare con te” ha asserito, riferendosi al nodo immigrazione. Lo Speaker repubblicano della Camera, Mike Johnson, ha a sua volta ribadito la necessita’ di strappare prima di tutto duri interventi contro i migranti. Ha espresso formalmente solidarietà con Kiev (in passato in realtà ha spesso votato contro fondi all’Ucraina) ma ha precisato che oggi “la prima condizione di ogni ulteriore pacchetto di aiuti e’ la nostra sicurezza nazionale”, intendendo provvedimenti di sicurezza al confine meridionale americano e restrizioni a permessi e rifugiati. Tra i repubblicani e’ tuttavia cresciuto anche lo scetticismo sugli aiuti e la leadership ucraina, parte di un maggior isolazionismo vicino a Donald Trump, che fa dubitare ad alcuni osservatori delle intenzioni future del partito. L’accoglienza fredda riservata a Zelensky e’ stata in forte contrasto con sue precedenti visite nella capitale Usa nelle quali era stato salutato come un eroe sia da democratici che repubblicani.

Israele: Netanyahu “deve cambiare”

Biden ha nelle ultime ora affrontato anche l’altra difficilissima crisi di politica estera aperta:Israele e la sua guerra contro Hamas con una violenta offensiva nella striscia di Gaza. Il Presidente Usa ha dato spazio alle più esplicite critiche finora rivolte al leader isareliano Benjamin Netanyahu e al suo governo, mettendo in luce come mai prime le divergenze. Ha ammonito, durante un evento elettorale, che Israele rischia di “perdere sostegno” internazionale con “gli indiscriminati bombardamenti che stanno conducendo” a Gaza, che hanno mietuto migliaia di vittime civili tra cui molti bambini e donne. Ha aggiunto che divergenze esistono anche sul futuro di Gaza, dove Netanyahu ha respinto esplicitamente l’idea Usa di un ruolo dell’Autorità Palestinese, e di palestinesi. Biden, pur ribadendo il fermo sostegno Usa a Israele, ha descritto il governo di Netanyahu come “il più conservatore nella storia” del Paese, che “non vuole nulla che neppure si avvicini alla soluzione di due stati”, uno israeliano e uno palestinese, sostenuta da Washington per la pace nella regione. Netanyahu “deve cambiare”, ha aggiunto. Biden ha anche respinto anaolgie promosse dal leader israeliano con i “bombardamenti a tappeto” americani in Germania nella Seconda Guerra Mondiale e l’uso dell’atomica contro il Giappone. “Per questo abbiamo creato tutte queste istituzioni dopo la guerra, perchè non accadesse più”, ha detto Biden.



