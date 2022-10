L’allarme della Chimica: «Se ci fermiamo noi si blocca il Paese»

Bonomi: le promesse elettorali aspettino, priorità all’industria

A rilanciare le preoccupazioni per la fase attuale dell’economia è il Presidente di Confindustria. «Le priorità per il Governo - spiega Carlo Bonomi - sono l’energia, che è un’emergenza che dobbiamo affrontare subito, e il lavoro». Nodo, quello dell’energia, da affrontare «all’interno di un quadro di finanza pubblica, perché non possiamo scassare i conti dello Stato».

«Un grande successo politico» per Bonomi è quello conseguito dall'ex presidente del consiglio Mario Draghi all'ultimo consiglio europeo, a cui deve seguire però qualche fatto tecnico. A preoccupare sono alcuni caveat «messi ancora una volta da tedeschi e olandesi e la speranza è che ai tavoli tecnici il lavoro vada nella direzione che ha chiesto il consiglio europeo».

Se quest’anno l’extragettito legato alla crescita consente di agire senza danneggiare i conti, i nodi verranno al pettine nel 2023. L’auspicio è che non sia necessario ma potrebbe trattarsi di una scelta inevitabile. «Se non arrivano soluzioni europee - spiega Bonomi - dovremo spiegare a Bruxelles che i nostri interventi su deficit e debito sono obbligati, tenendo conto delle azioni asimmetriche adottate da alcuni paesi, tedeschi in primis, in violazione del mercato unico». Sul piano immediato, Bonomi vede poi con favore la scelta di tenere l'ex ministro Cingolani come consulente, «ottima scelta perché dà continuità su un dossier delicato come quello dell'energia. Noi avevamo sempre chiesto di avere competenze a partire dal primo giorno e questo va nella giusta direzione».

La richiesta alla Politica è chiara, da un lato non animare diffidenze vero Europa e Nato e non disperdere il patrimonio di credibilità acquisito da Draghi; dall’altro affrontare l’emergenza senza distrazioni con scelte rapide ed efficaci. «Io capisco - spiega - la legittima aspirazione dei partiti di rispondere alle promesse elettorali che hanno fatto, ma questo non è il momento. Ci sarà tempo e modo, daremo anche tutto il mostro contributo, però oggi dobbiamo mettere in sicurezza l’asset più importante del paese, che è l’industria italiana: le risorse disponibili vanno messe lì».