L’allarme dei consumatori: speculazioni sulle soluzioni di viaggio alternative

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Non solo disagi e ritardi. Ma anche prezzi che, nel trasporto privato, salgono alle stelle. Nella corsa affannata per superare i problemi legati alla soppressione delle corse dei treni provocate dall’incidente sulla tratta Firenze-Bologna a causa del deragliamento di alcuni carri di un treno merci nella stazione di Firenze Castello si affaccia anche il rischio della speculazione. Ossia prezzi fuori misura per chi ha urgenza e necessità di raggiungere la destinazione prevista dal collegamento ferroviario cancellato.

I prezzi salgono

A delineare questo scenario è Michele Carrus, presidente nazionale di Federconsumatori che proprio questa mattina ha registrato alcuni di questi aspetti. «Ho notato, soprattutto tra i mezzi di trasporto condiviso che, in alcuni casi, i collegamenti che prima potevano costare 12 euro sono arrivati anche a 24 euro. E questo si è potuto notare con le resse alla stazione e le lunghe attese». Una situazione che potrebbe riguardare anche altri settori. Decidono gli algoritmi. In questa partita rientrano anche le attività che utilizzano sistemi computerizzati. «Lo fanno anche alla luce di una procedura automatizzata che guarda al numero di accessi. Quindi – argomenta – se crescono gli accessi cresceranno anche i prezzi. Basta, molto spesso mezz’ora per vedere il prezzo di uno stesso volo maggiorato».

Loading...

Le norme ci sono ma non bastano

Una situazione che, come sottolinea il responsabile dell’associazione, continua «finché c’è il libero mercato ed è difficile da contrastare anche se esistono norme che stabiliscono sanzioni per tutti i comportamenti speculativi destinati a sottrarre beni o servizi ai consumatori in condizioni di mercato critiche possono essere perseguite». Per il responsabile dell’associazione ci sarebbe bisogno di interventi, per far sì che «si possa agire in corso d’opera e non successivamente. È necessario avere strumenti che possano vietare e bloccare certe attività quando sono in corso determinati fenomeni o fatti».

Obblighi informativi delle aziende

Compito delle aziende che gestiscono i servizi, come sottolinea Carrus, è quello di «informare puntualmente i passeggeri, con tutti gli strumenti a disposizione, su cosa è accaduto e quindi come potersi muovere». Non solo, l’informazione «che deve essere rapida e tempestiva non deve consistere nel dare la notizia del fatto che c’è un’interruzione di servizio o soppressione di linee, ma deve essere immediatamente corroborata dalla predisposizione dei possibili servizi sostitutivi che possano utilizzare mezzi alternativi. È un aspetto molto importante rispetto alla ricaduta in termini di disagio che può provocare alle persone l’effetto dell’incidente».

I diritti dei consumatori

Poi i suggerimenti da seguire quando una corsa viene soppressa e, quasi a catena, in un effetto domino, saltano una serie di coincidenze e collegamenti che possono riguardare un altro treno o un aereo o un appuntamento da rispettare in maniera categorica e tassativa. «C’è una normativa precisa che tutela i viaggiatori anche rispetto ai danni che subiscono, non solo rispetto al ristoro delle spese e dei danni patiti - aggiunge ancora - ed a quella che chi si trova in questa situazione deve fare riferimento, anche rivolgendosi alle strutture che tutelano i diritti dei consumatori presenti in tutto il territorio nazionale».