L’allarme della Corte dei conti: Pnrr a rischio perché mancano i progettisti

Il rafforzamento delle strutture tecniche per la gestione del Pnrr si sta muovendo in modo «più lento di quanto auspicabile», e questo è un problema per tutti ma soprattutto per Comuni, Province e Regioni del Mezzogiorno dove la povertà degli organici è più diffusa. In queste condizioni diventa ancora più complicato prendere i treni offerti dal Recovery, in una difficoltà accentuata «dal grado di concentrazione temporale dei bandi di selezione dei progetti e di assegnazione delle risorse, con intervalli di partecipazione particolarmente stringenti (in media circa due mesi)».

La Corte conti: rischi sul fronte degli enti locali

L’allarme è lanciato dalla Corte dei conti nella relazione di avvio del controllo sul Pnrr, attività affidata alla magistratura contabile dal decreto dell'anno scorso sulla governance (Dl 77/2021, articolo 7). Nella relazione la Corte riconosce che in generale l'attuazione del Piano per ora «sta procedendo senza particolari ritardi», con il completamento delle 51 scadenze previste per il 2021 (riconosciuto anche dai tecnici dell'Ecofin per l'approvazione della rata) e il conseguimento dei primi obiettivi di quest'anno. I rischi veri però arrivano ora, su due fronti. Il primo riguarda tutti i soggetti attuatori, ma prima di tutto gli enti locali: dopo la fase della preparazione regolamentare che ha dominato il calendario del primo anno ora bisogna passare ai fatti, cioè alla presentazione dei progetti e all'attuazione degli investimenti. E la «disponibilità ancora limitata di strutture tecniche a sostegno delle capacità progettuali delle amministrazioni territoriali» può rivelarsi un problema grave.

Il nodo politico

Il secondo problema è invece della politica nazionale. Perché i passi delle principali riforme “abilitanti” o “di accompagnamento” al piano, dalla concorrenza al fisco fino alla spending review, sono «ancora preliminari». E il barometro parlamentare non promette bel tempo.

