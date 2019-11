L’allarme dell’Enea: i porti italiani rischiano di finire sotto acqua

Le coste a rischio

Il fenomeno dell’innalzamento riguarda praticamente tutte le regioni italiane bagnate dal mare per un totale di 40 aree costiere a rischio inondazione: vasta area nord adriatica tra Trieste, Venezia e Ravenna; la foce del Pescara, del Sangro e del Tronto in Abruzzo; l'area di Lesina (Foggia) e di Taranto in Puglia; La Spezia in Liguria, tratti della Versilia, Cecina, Follonica, Piombino, Marina di Campo sull’Isola d’Elba e le aree di Grosseto e di Albinia in Toscana; la piana Pontina, di Fondi e la foce del Tevere nel Lazio; la piana del Volturno e del Sele in Campania; l'area di Cagliari, Oristano, Fertilia, Orosei, Colostrai (Muravera) e di Nodigheddu, Pilo, Platamona e Valledoria (Sassari), di Porto Pollo e di Lido del Sole (Olbia) in Sardegna; Metaponto in Basilicata; Granelli (Siracusa), Noto (Siracusa), Pantano Logarini (Ragusa) e le aree di Trapani e Marsala in Sicilia; Gioia Tauro (Reggio Calabria) e Santa Eufemia (Catanzaro) in Calabria. Sommando la superficie delle 15 zone costiere già mappate nel dettaglio si arriva a un’estensione totale a rischio inondazione di 5.686,4 chilometri quadrati, pari a una regione come la Liguria.

Logistica in allarme

Per Luigi Merlo, ex presidente dell’Autorità portuale di Genova e attuale presidente di Federlogistica, è urgente un grande piano per proteggere le coste italiane. «La nostra - spiega Merlo al Sole 24 Ore - è una battaglia culturale: si parla molto spesso degli effetti terrestri prodotti dal climate change ma assai meno di quelli marittimi, che sono altrettanto complessi».

«L’innalzamento dei mari - prosegue Merlo - sarà tra le principali emergenze che dovrà affrontare l’Italia nei prossimi anni, ma siamo in drammatico ritardo. L’Olanda ha emesso un green bond da 6 miliardi di euro per investire proprio su questo e da tempo ha attivato un piano di sicurezza, come dimostra il caso del porto di Rotterdam.

Centinaia di porticcioli e spiagge rischiano di scomparire e i porti di finire sott’acqua. Ci sono situazioni, a partire da Venezia, che non possono più aspettare, e il Mose, quando entrerà in funzione, rischierà di essere già superato – incalza Merlo –. Occorre subito un piano coordinato dei ministeri dell’Ambiente e dei Trasporti da inserire nella prossima legge di bilancio. Se non iniziamo subito con le opere di prevenzione ci troveremmo a inseguire costantemente emergenze e disastri».

Secondo Federlogistica, varare una significativa ed efficace opera di difesa della nostra costa richiederebbe alcune decine di miliardi di euro di investimenti. Basti infatti pensare che la sola diga di Genova ha un costo previsto di un miliardo. Che fare, nel concreto? Costruire dighe e muri alti almeno tre metri potrebbe essere una prima mossa, come pure sorpaelevare ferrovie e strade costiere. Prima di tutto, però, serve un cambiamento culturale.