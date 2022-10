L’allarme dei produttori: per pagare un caffè dobbiamo vendere 4 chili di mele

Ascolta la versione audio dell'articolo

Lungo la filiera frutticola guadagnano tutti, tranne chi la coltiva. «Un produttore deve vendere 4 chili di mele, per potersi pagare un caffè». È una provocazione, ma nemmeno troppo, quella di Enrico Nada, presidente della Coldiretti di Cuneo. Una provincia dove ogni anno, soltanto per la Mela rossa Igp, lavorano 2mila aziende su una superficie di quasi 6.000 ettari. «La situazione è diventata insostenibile - racconta - gli unici numeri certi, ad oggi, riguardano la campagna di commercializzazione 2021 delle mele: per la quasi totalità delle varietà raccolte l'anno scorso, i produttori hanno percepito compensi più bassi dei costi di produzione calcolati da Agrion, pari in media a 40 centesimi al chilo». Non solo briciole, dicono i frutticoltori, ma anche soldi arrivati con troppo colpevole ritardo: «Le iquidazioni sono arrivate tra aprile e settembre di quest'anno - ricorda Nada - ossia quasi un anno dopo la raccolta, un ritardo gravissimo».

Non solo per la provincia di Cuneo, ma per tutto il nostro Paese le mele sono un prodotto strategico. L’Italia, dopo la Polonia (4,5 milioni di tonnellate) è il secondo paese produttore di mele dell’Unione europea, dove l’output è stimato in 12,2 milioni di tonnellate. E il rischio, secondo i frutticoltori, è che il 2022 vada ancora peggio del 20221: «La paura - ricordano dalla Coldiretti di Cuneo - è che alla fine di questa campagna in corso le mele saranno pagate ancor meno dell'ultimo anno, pur a fronte di costi in crescita per le imprese a causa dei rincari di energia, carburante, materie prime e fertilizzanti. Non possiamo accettare che i frutticoltori continuino a lavorare sotto i costi di produzione, e visto quanto sta accadendo siamo pronti a chiedere la concreta applicazione del Decreto sulle pratiche commerciali sleali. Serve un incontro urgente con la Gdo per fermare le speculazioni e arrivare a definire una strategia e una progettualità che diano sostegno concreto al comparto».