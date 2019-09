L’allarme reattori spegne per sempre i sogni di gloria Edf

La scommessa in ogni caso è tutta sul nucleare, americano e inglese (in realtà anche in Italia è pronto l’accordo con l’Enel poi stoppato dal referendum del 2011). Oltreoceano il colosso francese si aggiudica per oltre 4 miliardi di euro il 49,9% di Constellation dopo una battaglia con Warren Buffet, investimento poi svalutato per oltre 2,7 miliardi negli anni successivi. In Gran Bretagna Edf rileva invece British Energy per rilanciare l’energia atomica Oltremanica. Fiore all’occhiello devono essere i reattori di nuova generazione della centrale di Hinkley Point ma anche qui i costi lievitano fino a 22 miliardi e la consegna è slittata (per ora) al 2025. In polemica con la sostenibilità dell’enorme investimento in Gran Bretagna, tre anni fa, si è dimesso da Edf anche il Cfo Thomas Piquemal, mentre Macron, al tempo ministro dell’Economia, difendeva la redditività del progetto, che comunque a regime prevede un prezzo di vendita fisso dell’elettricità nettamente superiore all’attuale mercato britannico.

I CONTI E LA BORSA

Edison, 10 miliardi e le promesse mancate

«Edison ora ha un futuro certo: rappresenterà il nostro hub del gas nel Mediterraneo e al 95% resterà quotata». Così il presidente di Edf, Henri Proglio, commentava a fine 2011 il famoso accordo di Santo Stefano, con cui terminava la faticosa convivenza in Foro Buonaparte con i soci italiani guidati da A2A. Anche la conquista di Edison, ottenuta dopo oltre 10 anni di tensioni sull’asse Italia-Francia, non ha portato grandi soddisfazioni a Parigi. Anzi: dal riassetto del 2005, che ha condotto la società fuori dall’orbita di Fiat e delle banche, a oggi l’azienda – tra acquisizione e debito - ha pesato sui bilanci transalpini per oltre 10 miliardi, a fronte di dividendi incassati per circa 520 milioni, di cui solo 79 dopo che Edf è salita al 100%, cioè dal 2012. Orfana di una strategia chiara da Parigi, la società energetica più antica d’Europa, mai più tornata sul listino di Piazza Affari, ha visto il proprio business via via trasformarsi sì in linea con la transizione energetica globale ma anche e soprattutto per alleggerire le crescenti difficoltà finanziarie del socio di controllo. Dal 2010 a oggi ha infatti ridotto il debito da 3,7 a 0,4 miliardi ma ha accumulato perdite (legate principalmente a svalutazioni) per oltre 2 miliardi. Allo stesso tempo il mol – che saltuariamente ha beneficiato delle maxi rinegoziazioni sui contratti gas - si è dimezzato da 1,36 miliardi ai 600 milioni previsti a fine 2019 complice la cessione di Edipower ai soci italiani, delle reti gas e della divisione idrocarburi, oltre che della storica sede di Foro Buonaparte. Una robusta cura dimagrante che tuttavia, grazie all’attivismo del management italiano, non ha impedito alla società di riposizionarsi nell’ultimo triennio sul segmento delle rinnovabili con F2i, della vendita retail e dell’efficienza energetica, tornando all’utile nel 2018. Anche se il timore, oggi, è che proprio per questo – come già avvenuto in passato per gli asset in Germania, Svizzera, Ungheria, Polonia – alla luce delle proprie difficoltà finanziarie Edf non possa iniziare a sondare il mercato per valorizzare anche la quota in Edison.