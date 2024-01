L'allarme sui ricavi di Mobileye a Wall Street gela il settore chip in Europa

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Il warning di Mobileye Global sui ricavi del 2024 affossa il titolo della società israeliana delle tecnologie per la guida autonoma e gela i titoli di tutto il comparto dei chip, fortemente esposti a questo mercato. Così Stmicroelectronics, che viaggiava in positivo, è arrivata a perdere il 6% a Piazza Affari , ma la stessa sorte è toccata anche alla tedesca Infineon Technologies, ad Asml ad Amsterdam e ad Asm International. Non va meglio a Be Semiconductor, peraltro già penalizzata dal downgrade di Ubs, che ha rivisto la valutazione del titolo da "buy" a "neutral".

Mobileye, che ha tra i propri clienti Volkswagen e Porsche, ha anticipato che i ricavi 2024 saranno al di sotto delle previsioni, a causa di un calo della domanda. La società attende ora vendite tra 1,83 e 1,96 miliardi di dollari per l'anno fiscale 2024 (le stime precedenti erano per un range tra 2,07 e 2,09 miliardi), contro il consensus di 2,58 miliardi e in calo rispetto ai circa 2,08 miliardi attesi per il 2023. Il gruppo, inoltre, ritiene che i ricavi del primo trimestre dell'anno saranno del 50% più bassi rispetto ai 458 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente. Mobileye ha anche fatto sapere che le discussioni con i principali clienti sugli ordini potenziali per il 2024 inducono a pensare a un eccesso di scorte. Ci potrebbe essere anche una produzione inferiore al previsto da parte di alcuni produttori di componenti.