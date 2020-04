L’alleanza di Randstad, Manpower e Adecco per il ritorno al lavoro in sicurezza

1' di lettura

Randstad , Adecco e Manpower, le tre più grandi società di servizi per il

lavoro e le risorse umane, annunciano un’alleanza a livello mondiale per

favorire il rientro a lavoro in sicurezza. Le tre multinazionali opereranno congiuntamente offrendo i loro servizi gratuitamente nelle fasi che seguiranno il lockdown che riguarda 2,7 miliardi di lavoratori nel mondo, circa l'80% della forza lavoro globale.



Cinque i settori nei quali l'alleanza sarà operativa nella fase iniziale:

trasporti & logistica, automotive, manufacturing & life science, costruzioni e food). Dieci i paesi: Belgio, Francia, Germania, Italia, Giappone, Olanda, Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti.

Le tre società supporteranno enti pubblici e privati nell'organizzazione e

attivazione di procedure già esistenti, rendendole applicabili su scala

globale. Inoltre si impegneranno nella promozione e condivisione delle buone prassi e aiuteranno i lavoratori a affrontare il rientro sul posto di

lavoro.

«È necessario far ripartire il lavoro tutelando la salute delle persone. Nel

settore pubblico, privato e nel terzo settore con questa alleanza aiuteremo

imprese e lavoratori in primo luogo nella definizione di regolamenti,

protocolli e procedure per il rientro in sicurezza», spiega Marco Ceresa, ad di Randstad Italia. «Inoltre, proporremo formazione e supporto psicologico alle persone perché possano tornare al lavoro con la modalità più idonea, sia questa lo smart working o la presenza con spazi e procedure riorganizzate».