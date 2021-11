«L’alleanza Roma e Milano va rafforzata: solo così potrà rigenerarsi tutto il Paese»

Ascolta la versione audio dell'articolo

7' di lettura

«A Milano, a un certo punto, gli altri, come nel poker, dicono: “Vedo”. E, se tu sei un bluff, cadi. A Roma, questo può non capitare: soltanto in apparenza è una città più facile, dove sembra di giocare una interminabile partita di scopone scientifico in cui nessuno, alla fine, perde. In realtà non è così. Milano accoglie con disponibilità. Roma seduce pericolosamente. E, tutto questo, ha un effetto reale sul potere privato e sulle scelte pubbliche».

La retta universitaria da dieci milioni di lire

Siamo in uno dei luoghi tradizionali dei pranzi e delle cene della borghesia meneghina: da Ribot, nella zona dell’ippodromo, quartiere di San Siro, non lontano dalla vecchia Fiera di Milano. Enrico Pazzali – classe 1964, presidente della Fondazione Fiera di Milano, una moglie medico (Elisabetta) e due figli (Emanuele, 23 anni, ed Eleonora, 16 anni) – è uno dei pochi manager italiani ad avere operato con continuità sia a Roma che a Milano fra imprese, mercato e istituzioni.

Lo ha fatto partendo da qui. È figlio di Noris, un milanese di via Padova che lavorava alla Rimoldi (un’azienda di macchine per cucire), e di Maria Teresa, immigrata con la famiglia dalla Val Tidone e dalla Val Trebbia e impiegata alle Poste e Telegrafi: «Ho frequentato il liceo scientifico nell’hinterland a Corsico e, poi, la Bocconi in via Sarfatti. Sono stato, durante la leva militare, un carabiniere del battaglione Lamarmora di Milano. I miei genitori non mi hanno mai fatto pesare nulla, ma so bene che la retta da dieci milioni di lire all’anno della Bocconi non era una cosa semplice da pagare per loro, che di inverno nella casa di Trezzano sul Naviglio spegnevano il riscaldamento per risparmiare».

A Roma nulla è ciò che appare

È venerdì sera. Fuori piove. Ci accomodiamo nel giardino d’inverno, dove una serie di “funghi” riscaldati rende tiepida l’aria. I pranzi di lavoro del mezzogiorno hanno ceduto il passo alle cene di famiglia in cui i genitori hanno dismesso cravatte e tailleur, mentre i nonni parlottano con i nipoti. L’antipasto classico del Ribot ha l’abbondanza traboccante che, fin dai tempi di Bonvesin de la Riva, caratterizza il desinare dei milanesi: burrata e bufala, sedano e grana, bresaola e prosciutto di Parma, salame crudo e lardo, pâté d’oca su fette di pane caldo. «Per me niente vino, sono astemio. Fino a vent’anni ho passato i tre mesi delle vacanze estive alla Bardughina, vicino a Bobbio: ho sempre pensato che il mio rifiuto per il vino derivasse dalla abitudine contadina di farne bere qualche goccia ai bambini in fasce», sorride. All’antipasto classico del Ribot, aggiungiamo del culatello di Zibello. Dice Pazzali: «A Milano, anche se non fai parte dei salotti riservati e non fai nulla per entrarvi, puoi svolgere il tuo lavoro bene. Le grandi famiglie lombarde esistono ancora, ma non è necessario avere la loro frequentazione e la loro benedizione. Ti aiutano, a prescindere, per il bene comune. I molti fuochi di potere e di responsabilità della città rendono tutto più razionale. A Roma, invece, ogni cosa si mescola: alla stessa tavola trovi il notaio in completo di Caraceni e il centralinista dell’azienda pubblica che ha la Ferrari perché è il proprietario di alcuni locali notturni e che non lascia il posto fisso “perché di questi tempi, dottò, non si sa mai…”, il monsignore del Vaticano raffinato biblista e l’autista che ha una sua riconosciuta influenza perché, allo stadio Olimpico, è uno dei capi dei tifosi ultras. A Milano si vede tutto. A Roma nulla è ciò che appare».

Dall’incidente in moto al karate

Arriva in tavola il piatto principale: io prendo i tagliolini di pasta fresca al culatello, grana e noci, lui invece sceglie una tagliata di manzo con gli spinaci. Pazzali ha una estrazione popolare e una conoscenza delle cose che deriva pure da passaggi biografici non semplici e da una strutturazione della personalità più sofisticata di quanto non appaia dietro l’abito talare grigio o blu scuro del manager commerciale e di marketing formatosi e affermatosi negli anni Novanta in Bull, Shell, Compaq e Omnitel: «A sedici anni ho avuto un incidente in moto. Guidavo il Fantic Caballero con imprudenza. Sono stato sei mesi sulla carrozzina. I medici mi avevano invitato a fare sport molto leggeri. Non appena mi sono rimesso in piedi, sono entrato in una palestra di karate e, nel 1988, sono diventato campione italiano».