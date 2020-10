L’allerta Coronavirus, Rt a 1.17, solo due regioni sotto 1. Primi lockdown locali, si intensificano le zone rosse Sono 4.913 i focolai attivi, di cui 1.749 nuovi. Il virus corre: record di contagi e di tamponi. Raddoppiano le vittime, aumenta il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in area medica di Nicoletta Cottone

Coronavirus, Rt sopra 1 in 17 regioni e nelle due province autonome: i dati

Sono 4.913 i focolai attivi, di cui 1.749 nuovi. Il virus corre: record di contagi e di tamponi. Raddoppiano le vittime, aumenta il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in area medica

3' di lettura

Record di contagi e di tamponi. Raddoppiano le vittime. L’epidemia da Coronavirus accelera, il virus circola in tutto il Paese, aumenta il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in area medica e in alcune regioni e province autonome si ritiene che saranno raggiunti valori critici già nel prossimo mese. Il report settimanale di ministero della Salute e Istituto superiore della sanità della settimana 5-11 ottobre segnala che sono dieci le regioni con un rischio definito alto per la tenuta delle terapie intensive: sono Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta. Secondo il monitoraggio hanno una probabilità di superare la soglia del 30% delle terapie intensive occupate da pazienti Covid nel prossimo mese, da alta a massima. Le regioni segnalate con il livello più alto di rischio per questo parametro sono la Lombardia, la Liguria. In pochi giorni il numero di casi sintomatici è quasi raddoppiato (15.189 casi sintomatici nel periodo 28 settembre-11 ottobre contro 8.198 casi sintomatici nel periodo 21 settembre-4 ottobre).

Le regioni valutino rischi e misure aggiuntive

Arriva un invito alle Regioni, «in raccordo con il ministero della Salute, a realizzare una rapida analisi del rischio, anche a livello sub-regionale, e di valutare il tempestivo innalzamento delle misure di contenimento e mitigazione nelle aree maggiormente affette»: si legge nel monitoraggio settimanale di ministero della Salute e Iss. Serve «una rapida analisi del rischio sub-regionale per il tempestivo innalzamento delle misure di contenimento e mitigazione nelle aree maggiormente affette sulla base delle linee di indirizzo» fornite dal ministero della Salute. Scattano i primi lockdown locali, si intensificano le zone rosse. Allo studio ingressi scaglionati a scuola, sospensione dei ricoveri ospedalieri non urgenti, divieto di visite ai ricoverati. Avanzano anche altre ipotesi, fra cui didattica a distanza alle superiori e coprifuoco dalle dieci di sera, come già accade in altri paesi europei.

Rt nazionale a 1.17, solo due regioni sotto 1

Nel periodo 24 settembre–7 ottobre 2020, l’Rt calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,17. Solo due regioni hanno l’Rt sotto 1: il Molise a 0,83, la Calabria a 0.94. In 17 Regioni e nelle due province autonome di Trento e Bolzano il valore dell’indice di trasmissibilità Rt è sopra l'1. Il valore più alto in Valle d'Aosta (1.53), seguita da Piemonte (1.39) e Provincia autonoma di Bolzano (1.32). Registra 1 la Basilicata. Ecco tutti gli indici: Abruzzo 1.18, Basilicata 1, Calabria 0.94, Campania 1.29, Emilia Romagna 1.12, Friuli Venezia Giulia 1.24, Lazio 1.14, Liguria 1.02, Lombardia 1.15, Marche 1.14, Molise 0.83, provincia autonoma di Bolzano 1.32, Piemonte 1.39, provincia autonoma di Trento 1.15, Puglia 1.14, Sardegna 1.1, Sicilia 1.23, Toscana 1.28, Umbria 1.4, Valle d'Aosta 1.53, Veneto 1.15.

In tutto 4.913 focolai (1.749 nuovi)

Il report segnala complessivamente 4.913 focolai attivi, di cui 1.749 nuovi, in aumento per l’undicesima settimana consecutiva. Nella precedente settimana di monitoraggio erano stati segnalati 3.805 focolai attivi di cui 1.181 nuovi. Il report ricorda che la definizione adottata di focolaio prevede l’individuazione di 2 o più casi positivi tra loro collegati. Sono stati registrati focolai in102 province su 107. La maggior parte continua a verificarsi in ambito domiciliare (80,3%). Stabile la percentuale dei focolai rilevati nell'ambito di attività ricreative (4,2% contro 4,1% la settimana precedente).Dal report risultano in aumento i focolai in cui la trasmissione potrebbe essere avvenuta in ambito scolastico, ma la trasmissione intra-scolastica rimane complessivamente una dinamica di trasmissione limitata: 3,8% di tutti i nuovi i focolai in cui è stato segnalato il contesto di trasmissione.

Aumentano i ricoveri

A livello nazionale il report segnala un importante aumento nel numero di persone ricoverate (4.519 contro 3.287 in area medica, 420 contro 303 in terapia intensiva nei giorni 11 ottobre e 4 ottobre, rispettivamente) e, conseguentemente, aumentano i tassi di occupazione delle degenze in area medica e in terapia intensiva, con alcune Regioni e province autonome sopra 10% in entrambe aree.