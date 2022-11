L’allerta dell’Arabia Saudita agli Usa: imminente attacco dell’Iran

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

È stato di allerta. A Riad, a Washington, e in altre capitali del Medio Oriente. L’intelligence dell’Arabia Saudita, secondo il Wall Street Journal, avrebbe comunicato agli Stati Uniti che l’Iran sarebbe sul punto di attaccare obiettivi nel paese. Tutte le forze militari dell’area, e quelle Usa, sono state poste in stato di allerta.

La mossa, secondo Riad, sarebbe legata alla necessità di spostare l’attenzione dei cittadini dalle proteste interne, che continuano a sconvolgere l’Iran malgrado i tentativi di reprimerle. L’intenzione di Teheran sarebbe quella di attaccare sia l’Arabia Saudita che la città di Erbil, nel Kurdistan iracheno, che ospita una base americana. Le proteste di piazza, che ora chiedono l’abbattimento del regime, avevano fin dall’inizio anche una dimensione etnica: Mahsa Amini, la ragazza morta dopo essere stata arrestata dalla Polizia morale, faceva parte della minoranza curda, che da tempo lamenta violenze e discriminazioni.

Gli Stati Uniti hanno preso sul serio la informazioni. «Siamo preoccupati dello scenario di minaccia, e restiamo in costante contatto con i Sauditi attraverso canali militari e di intelligence», ha spiegato al Wall Street Journal un portavoce del National Security Council. «Non esiteremo ad agire in difesa dei nostri interessi e dei nostri partner nella regione».

La concretezza della minaccia è sostenuta dal fatto che, da settembre, l’Iran sta colpendo con missili e droni il Kurdistan iracheno. Un aereo militare Usa è stato abbattuto, anche se Teheran ha accusato i gruppi separatisti dell’area. Il governo dell’Iran ha anche accusato pubblicamente gli Stati Uniti, l’Arabia Saudita e Israele di fomentare le manifestazioni.

Il comandante della Guardia repubblicana islamica, il generale maggiore Hossein Salami, aveva minacciato il mese scorso l’Arabia Saudita per la copertura mediatica delle proteste: le notizie sono trasmesse via satellite in lingua farsi, e quindi visibili anche agli iraniani, da diversi canali, compresa Iran International, che ha sede a Londra ed è finanziata dai sauditi. «Questo è il nostro ultimo avvertimento - ha detto Salami, secondo i media ufficiali iracheni, nel corso di alcune esercitazioni militari - Voi siete coinvolti in queste questioni e sapete di essere vulnerabili».