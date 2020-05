L’allevamento sostenibile pesa poco sull’inquinamento Secondo le associazioni dell’industria della carne (che non si è mai fermata) il lockdown ha dimostrato quanto sia sovrastimato l’impatto ambientale del settore di Giorgio dell'Orefice

Anidride carbonica in calo. Secondo i dati dell’Associazione carni sostenibili, nel 1960 per produrre un chilo di carne si emettevano 28 chilogrammi di CO2, oggi sono solo 12

Dell’esperienza del lockdown (sperando che non ne siano necessari altri) resteranno di certo le tante immagini delle città italiane restituite, deserte, al loro splendore, come gli animali in luoghi altrimenti affollati e per loro off limits. «La natura si riprende i propri spazi» è stato detto da molti e questo anche grazie al sostanziale abbattimento dell’inquinamento cittadino in buona parte legato allo stop del traffico e di molte attività produttive.

L’evidente miglioramento della qualità dell’aria ha toccato anche le città lombarde. Ovvero le città dell’area del Paese che registra la maggiore densità di allevamenti zootecnici, proprio una delle attività che negli ultimi anni più è stata accusata di svolgere un ruolo chiave nell’inquinamento atmosferico (per il rilascio di polveri sottili e di ammoniaca nell’aria) e che a differenza di tanti altri settori nel corso del lockdown è rimasta pienamente in funzione come tutto il comparto agricolo. Forse il ruolo della zootecnia nell’inquinamento è stato sovrastimato?

«È quello che noi sosteniamo da anni – spiega il presidente dell’Associazione Carni sostenibili nonché docente di zootecnica dell’Università di Sassari, Giuseppe Pulina – e che in questo frangente ha avuto una rappresentazione plastica. Dobbiamo attendere ora che i dati scientifici supportino quanto noi sosteniamo e che intanto a molti è sembrato evidente».

L’associazione carni sostenibili è nata 2013 dall’impegno di A ssocarni, Assica e Unaitalia (rispettivamente le associazioni degli industriali delle carni bovine, dei salumi e delle carni avicole) per promuovere l’impegno sul fronte della sostenibilità di una filiera che in Italia conta complessivamente 15 milioni di capi per un giro d’affari di circa 30 miliardi (10 dei quali nei soli allevamenti) e 174mila addetti.

«Sono anni che il consumo di carne viene messo all’indice – continua Pulina – spesso partendo da presupposti completamente errati. Il mercato e il consumatore restano sovrani, ma almeno che possano decidere sulla base di informazioni corrette e non di allarmi ingiustificati creati promuovendo a verità assoluta quelle che sono semplici ipotesi o forzando conclusioni che in realtà non sono mai state raggiunte».