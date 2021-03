L’allevatore non paga le cure né risarcisce per la malformazione congenita del cucciolo

1' di lettura

L’allevatore del cani non è tenuto a restituire parte del prezzo pagato per l’acquisto del cucciolo di Akita, nè a restituire i soldi per gli interventi se la malattia congenita, benché nota per quel tipo di razza, non era ancora stata diagnostica quando lo ha venduto. La Cassazione (sentenza 7285) respinge il ricorso della padrona del bel cane giapponese, portato un tempo in battaglia dai Samurai e per finire poi ospite nei salotti dell’aristocrazia nipponica. Un animale imponente e forte ma con un tallone d’Achille: la predisposizione alla displasia dell’anca. Problema che aveva comportato per la nuova padrona esborsi per poco meno di 7 mila euro, spesi per interventi chirurgici correttivi.

La sentenza Visualizza

Un rischio genetico per gli Akita Inu

Denaro che la ricorrente, che aveva vinto in primo grado e perso in appello, chiedeva indietro alla venditrice, oltre ad uno sconto sul cane “difettoso”. La colpa contestata all’allevatrice era di non aver avvertito della vulnerabilità dell’animale, di non aver fatto i dovuti riscontri sui genitori dell’Akita e, per finire, di averla indirizzata da un veterinario che aveva peggiorato la situazione. Il ricorso però è perso. La Suprema corte nega il risarcimento e dunque la responsabilità dell’allevatrice perché la malattia al momento della vendita non si era manifestata e non era ancora diagnosticabile. Non basta, infatti, per affermare la responsabilità, essere a conoscenza del fatto che la displasia dell’anca sia un fattore di rischio genetico per quella razza di cani. Né, solo per aver consigliato il nome di sanitario, possono essere imputati alla venditrice gli eventuali errori del veterinario, terza persona rispetto a lei.

Loading...