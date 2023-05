L’alluvione, gli allarmi mancati e i ritardi: non è il tempo delle critiche

Ascolta la versione audio dell'articolo

Se un tempo c'era la Romagna solatìa di pascoliana memoria, oggi ci troviamo di fronte ad una Romagna sommersa dalle acque e da romagnolo doc sono stato sconvolto dalle apocalittiche immagini di questi giorni.

Un dramma grandissimo che ha provocato morti, danni per diversi miliardi, con oltre 5mila aziende agricole sommerse, centinaia di fabbriche inagibili, tantissime case invase dal fango e possibili contraccolpi sull'industria turistica che si era appena ripresa dal lungo “blackout” dovuto al Covid.

La tragedia e le polemiche

Ovvio che una simile tragedia abbia subito provocato moltissime polemiche: il dramma poteva essere evitato? Considerando le tante avvisaglie che c'erano state negli ultimi tempi, credo proprio di sì e, in questi giorni, ho avuto modo di sottolinearlo. Ma, riflettendoci bene, non penso che sia ora il momento delle polemiche sull'Emilia-Romagna, simbolo del potere rosso che nel corso degli anni non avrebbe prevenuto l'allarme rosso con adeguati interventi, ma anche sul governo che dopo la tragedia si sarebbe mosso in ritardo con un Consiglio dei ministri “ad hoc” convocato solo per domani, martedì.

Sì, ora non dobbiamo perderci in tutte queste critiche (e anch'io chiedo venia per quelle che ho fatto) anche perché, stavolta, la Regione e le amministrazioni locali si sono mosse per tempo lanciando l'allarme sul cataclisma in arrivo con un certo anticipo (semmai era stata sottovalutata la prima ondata di maltempo durante il ponte del Primo Maggio).

D'altra parte, anche l'esecutivo, in questi giorni, non è stato certo con le mani in mano e ha subito inviato ministri e vertici della Protezione civile nelle zone alluvionate.