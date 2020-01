L’Alpette - Megève / Raclette, patate e salumi très chic

Una raclette secondo i sacri crismi? Il posto ideale per gustarla è all’Alpette, rifugio très chic sulle piste di Megève, la perla dell’Alta Savoia. La raclette è il tipico piatto di condivisione della zona: il formaggio vaccino a pasta dura che dà il nome al piatto viene posto su una fonte di calore (stile fonduta) ed è letteralmente “raschiato” (questo il significato del francese racler). Si accompagna a patate al cartoccio, salumi della valle, cetriolini e cipolle sottaceto. I più esigenti potranno abbinare un calice di Dom Pérignon. Non meno gustoso l’après ski: in faccia il profilo rosato del Bianco, nel piatto il goloso tris di dessert della casa.