L’Alpine di F.1 si presenta. De Meo: «Siamo la nazionale francese»

L’Alpine A523 è stata l’ultima a presentarsi fra le monoposto al via del mondiale di Formula Uno 2023, ma le ambizioni sono da top team. Non può essere che così visto che il nome Alpine, la sportiva d'eccellenza del Gruppo Renault, è un marchio iconico in F.1. Anche perché è la nazionale francese della F1 così almeno l’ha presentata il ceo italiano del gruppo che segue sempre da appassionato l’avventura sportiva del marchio da lui stesso fortemente voluto in F.1.

Si riparta dal quarto posto fra i costruttori

A completare il messaggio di francesità si aggiunge anche l'annuncio che Zinedine Zidane sarà l’ambasciatore del marchio e il testimonial di Alpine per promuovere le pari opportunità. Dal punto di vista sportivo si riparte dal quarto posto nella classifica costruttori 2022 dopo Red Bull, Ferrari e Mercedes, sia pure con un Fernando Alonso in meno, ma un Pierre Gasly al fianco del confermato Esteban Ocon. Una coppia che di fa dell’Alpine una Scuderia targata Francia.

De Meo “E’ stato giusto portare Alpine di F.1”

Il Ceo Luca De Meo non nasconde le ambizioni. “Non vedo l’ora che inizi la stagione di F.1 e sono impaziente di vedere Alpine F1 continuare l'impressionante viaggio verso i primi posti della griglia.

Da quando il nome di Alpine è entrato in Formula 1, ho visto progressi chiari e tangibili che sono il risultato della passione, della determinazione e della dedizione di tutto lo staff. A conferma che era giusta la mia scelta di riportare Alpine nel grande circus della F1”.

L’addio traumatico di Fernando Alonso

Il 2023 dovrà essere un anno in cui continuare a mostrare progressi. In questo senso l’addio traumatico di Fernando Alonso potrà creare qualche problema. Ma d’altro canto, i due giovani piloti Esteban Ocon e Pierre Gasly hanno l'occasione per garantire da una buona spinta. Il primo, alla quarta stagione in Renault è entusiasta, ma resta con i piedi per terra. “Un’auto nuova porta opportunità in più e, come pilota, tutto ciò che desidero è scendere in pista”.