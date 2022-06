L’alta gamma affascinata da Nft, web3 e metaverso

Un luogo che, sottolinea Christoph Grainger-Herr, ceo di Iwc, «ci permetterà di avere un modo moderno e significativo per comunicare con i nostri clienti».

I primi Nft di Hublot sono due opere in edizione limitata firmate dall’artista giapponese Takashi Murakami e ispirate agli orologi Classic Fusion Takashi Murakami All Black e Classic Fusion Takashi Murakami Sapphire Rainbow del 2021, pensate per essere offerte gratuitamente ai possessori di questi segnatempo. «D’ora in poi, gli Nft saranno parte integrante del nostro universo artistico Hublot Loves Arts», ha spiegato Ricardo Guadalupe, ceo della maison.

Frederique Constant ha realizzato Nft abbinati ai nuovi Classics Worldtimer Manufacture prodotti per il decennale del modello, e Bulova ha lanciato il Computron D-Cave, segnando l’inizio della partnership con D-Cave, la piattaforma lifestyle per gamer ideata da Stefano Rosso e dove si può acquistare lo stesso segnatempo come Nft e riceverlo nella sua versione fisica in un secondo momento. Tag Heuer infine ha annunciato che comincerà ad accettare criptovalute per gli acquisti fatti sul suo e-commerce negli Stati Uniti. Altri marchi guardano con curiosità e interesse a questi nuovi universi digitali in cui, è facile prevedere, a breve ci saranno molti altri viaggi.