L’alta gioielleria Dolce&Gabbana compie 10 anni e «sfila» tra gli olivi secolari

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Era il 2012 quando Domenico Dolce e Stefano Gabbana decisero di presentare la loro prima collezione di alta moda con un evento fuori dalle settimane della couture, in un luogo inaspettato, Taormina, e con qualche decina di ospiti da tutto il mondo, già clienti della maison e potenziali acquirenti della nuova collezione. Fu l’inizio di un vero e proprio grand tour, che in dieci (undici,in realtà) ha portato l’alta moda dalla Sicilia a Venezia, da Napoli al lago di Como, passando per Milano, con sfilata sul palco della Scala e alla Biblioteca Ambrosiana e tornando in Sicilia, nell’estate 2022.

Da singola sfilata a «weekend lungo»

Quest’anno la scelta è caduta sulla Puglia e l’evento annuale, dal quel “lontano” 2012, si è trasformato (quasi) in una «Dolce&Gabbana alta moda fashion week», come hanno detto ridendo Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Dalla sfilata di Taormina dedicata alla collezione da donna si è passati a una piccola (grande) serie di eventi concatenati e dedicati ad alta sartoria (collezioni esclusive da uomo) e alta gioielleria da donna e da uomo (che comprendono pezzi di alta orologeria). Da qualche decina di ospiti si è arrivati a 500, da tutto il mondo (in Puglia sono tornati anche i clienti cinesi): «Li conosciamo tutti personalmente, con ognuno di loro si è creato un rapporto speciale, quasi di amicizia, come accadeva una volta con i sarti e i couturier», hanno raccontato i due stilisti e imprenditori, che in settembre inizieranno i festeggiamenti per i 40 anni del loro marchio. Alcuni clienti sono atterrati a Bari o Brindisi già all’inizio della settimana scorsa, per godersi la Val d’Itria senza alcuna fretta, come “impone” quasi naturalmente questa zona dell’Italia.

Loading...

L’Alta Gioielleria Dolce&Gabbana splende in Puglia Photogallery40 foto Visualizza

Gioielli tra gli ulivi secolari

Alla presentazione dell’alta gioielleria tra gli ulivi secolari (a volte millenari) di Pettolecchia ha partecipato anche Helen Mirren, sia da “amica” della Dolce&Gabbana, sia da cittadina onoraria della Puglia (l’attrice ha da tempo casa qui), sia da portavoce di “Save the olives”, associazione non profit fondata nel 2017 a Tricase (Lecce) per sensibilizzare sull’epidemia da Xylella che ha falcidiato gli ulivi (in alto, tre collier: uno ispirato agli olivi, uno ai rododendri e uno ai grandi felini, con al centro una pietra da 59 carati).

Un libro per raccontare l’alta gioielleria

A Pettolecchia è stato presentato in anteprima il libro (qui sopra la copertina) Dolce&Gabbana Alta Gioielleria. Masterpieces of high jewellery, curato dalla storica del gioiello Carol Woolton e pubblicato da Rizzoli, in uscita a settembre 2023 ma pre-ordinabile sul sito della maison o su quello di Rizzoli , quasi 400 pagine nelle quali i gioielli (non tutti, sarebbe impossibile) vengono “raccontati”, accompagnati da schizzi preparatori e legami con l’arte o l’architettura italiana.