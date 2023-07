L’alta moda di Dolce&Gabbana sfila tra i trulli di Alberobello

Ascolta la versione audio dell'articolo

Era il 2012 quando Domenico Dolce e Stefano Gabbana decisero di presentare la loro prima collezione di alta moda con un evento fuori dalle settimane della couture, in un luogo inaspettato, Taormina, e con qualche decina di ospiti da tutto il mondo, già clienti della maison e potenziali acquirenti della nuova collezione. Fu l’inizio di un vero e proprio grand tour, che in dieci anni (undici,in realtà) ha portato l’alta moda dalla Sicilia a Venezia, da Napoli al lago di Como, passando per Milano, con sfilata sul palco della Scala e alla Biblioteca Ambrosiana e tornando in Sicilia, nell’estate 2022. Quest’anno la scelta è caduta sulla Val d’Itria, in Puglia e ieri sera ad Alberobello si è tenuto l’evento centrale, la sfilata di alta moda, la collezione da donna dalla quale tutto iniziò (in alto, il gran finale tra le luminarie).

Quasi 90 pezzi unici tra trulli e luminarie

«Abbiamo iniziato a pensare a questo evento nel luglio scorso, mentre ancora eravamo immersi in quello di Siracusa – hanno raccontato Domenico Dolce e Stefano Gabbana –. Per la sfilata dell’alta moda, in particolare, abbiamo subito pensato ad Alberobello, ma l’idea di far attraversare alle modelle le stradine del paese, con un gran finale in piazza, ha preso forma lentamente». Nei mesi si sono aggiunte tante idee, dalle “comparse” alle donne e uomini del posto che, interpretando sé stessi o antichi mestieri, hanno fatto da “spettatori/attori” dell’allestimento. 87 pezzi unici che uniscono l’artigianalità locale (e non solo), la creatività di Domenico Dolce e Stefano Gabbana e la necessità di soddisfare i gusti di clienti arrivati da tutto il mondo e che sanno di poter avere qualcosa di unico e irripetibile.

Tra grandi attori e celeb

Allo stupore dei clienti – molti dei quali visitavano la Puglia per la prima volta – si è aggiunto quello di star internazionali e celeb, da Christian Bale, arrivato in compagnia di moglie e figli, ad Helen Mirren, dalla “mitica” Fran Drescher a Kerry Washington, solo per citare attrici e attori. Molte le modelle da sempre vicine alla maison, da Alessandra Ambrosio a Rosie Huntington Whiteley e Mariacarla Boscono (protagonista della campagna per la primavera-estate 2023, con spettacolari scatti di Steven Meisel). Presenti anche Kim Kardashian e la madre Kris Jenner e il cantante Future.



Da singola sfilata a «weekend lungo»

Da quel “lontano” 2012, si è trasformato (quasi) in una «Dolce&Gabbana alta moda fashion week», come hanno detto ridendo Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Dalla sfilata di Taormina dedicata alla collezione da donna si è passati a una piccola (grande) serie di eventi concatenati e dedicati ad alta sartoria (collezioni esclusive da uomo) e alta gioielleria da donna e da uomo (che comprendono pezzi di alta orologeria). Da qualche decina di ospiti si è arrivati a 500, da tutto il mondo (in Puglia sono tornati anche i clienti cinesi): «Li conosciamo tutti personalmente, con ognuno di loro si è creato un rapporto speciale, quasi di amicizia, come accadeva una volta con i sarti e i couturier», hanno raccontato i due stilisti e imprenditori, che in settembre inizieranno i festeggiamenti per i 40 anni del loro marchio. Alcuni clienti sono atterrati a Bari o Brindisi già all’inizio della settimana scorsa, per godersi la Val d’Itria senza alcuna fretta, come “impone” quasi naturalmente questa zona dell’Italia. Dopo la presentazione dell’alta gioielleria, che si è svolta sabato a Pettolecchia e dopo l’alta moda tra i trulli, stasera a Ostuni ci sarà la sfilata dell’alta sartoria, dedicata all’uomo.