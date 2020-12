L’alta moda e sartoria di Dolce&Gabbana dal centro di Milano nel mondo: quando la tecnologia aiuta (davvero) la creatività Le collezioni di pezzi unici in passerella nel palazzo di Corso Venezia e poi sugli smartphone dei clienti globali - Nelle stesse ore alla Scala va in scena la prima “virtuale” e i due stilisti firmano alcuni dei costumi di Giulia Crivelli

È quasi pronto il vaccino. Anzi, i vaccini. Arriveranno anche farmaci innovativi, sicuramente. Perché la pandemia ha accelerato ogni cosa, ricerca medica compresa. Nel frattempo però ogni persona e azienda ha dovuto adattarsi ai cambiamenti e alle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria portata dal Covid e naturalmente da quella economica e sociale. Per la moda questo ha significato cambiare il modo di distribuire e vendere, ma anche di creare, perché il Covid ha stravolto supply chain globali e ogni attività manifatturiera e commerciale. La pandemia ha colpito la moda inoltre su un altro fronte, quello degli eventi, cancellando sfilate, presentazioni dal vivo e incontri tra clienti. Una parte fondamentale per il segmento più esclusivo della moda, l’haute couture, come la chiamano i francesi. Che per Dolce&Gabbana, dal 2012, significa alta moda (donna), alta sartoria (uomo), alta gioielleria e orologeria. Collezioni presentate due volte all’anno di pezzi unici e dal valore altissimo, che i due stilisti e imprenditori avevano sempre mostrato organizzando eventi di tre, quattro giorni invitando i clienti da tutto il mondo in alcuni dei luoghi italiani più suggestivi, dal lago di Como alla Valle dei Templi di Agrigento.

Il felice intermezzo di Firenze

In settembre, tra un lockdown e l’altro, dopo aver saltato l’appuntamento che avrebbe dovuto essere in estate, Dolce&Gabbana organizzarono un week end lungo a Firenze; per dicembre, si pensava appena tre mesi fa, l’evento sarebbe stato a Milano, in corrispondenza con la prima della Scala, nel giorno di Sant’Ambrogio, consolidando il rapporto che lega Domenico Dolce e Stefano Gabbana al teatro milanese.

Niente da fare, purtroppo. Tutto si è svolto, dal vivo ma senza pubblico, in corso Venezia, nel palazzo storico di proprietà di Dolce&Gabbana. Due sfilate (alta moda e alta sartoria) allestite come se il pubblico ci fosse. Filmate e poi inviate via web ai clienti di tutto il mondo. Non è la stessa cosa, vedere una sfilata, anche se dal device più avanzato del momento, o viverla. Ma è quello che si può (e deve fare) in tempi di pandemia. Sperando, come dice il titolo della “prima senza pubblico” della Scala, di tornare presto a rivedere le stelle. Il riferimento è a Dante, ovviamente. Per Dolce&Gabbana e tutto il mondo della moda, orfano della sua parte più emozionante, quella fisica, vissuta dal vivo, rivedere le stelle significa rivedere vestiti e accessori. Scintillanti, certo, specie nelle collezioni invernali, come le stelle, appunto. La scintilla della creatività però resta ed è quella che ha permesso a Domenico Dolce e Stefano Gabbana di “re-inventare” anche la “comunicazione” dell’alta moda e sartoria.

La formula degli “short movies”

Le collezioni saranno presentate ai clienti, per essere precisi, attraverso short movies - realizzati all'interno dei Saloni Dolce&Gabbana di Corso Venezia, Milano - e che, come ogni film, breve o lungo, hanno una trama. Nel caso dell’alta moda e sartoria raccontano un ritratto di famiglia, un confronto tra generazioni che interpretano e vivono a modo proprio il mondo dell'alta moda. «Una famiglia cosmopolita, che raccoglie personalità molto diverse. Le collezioni sono espressione di una nuova estetica, dove classico e contemporaneo si contaminano. Ogni look interpreta al meglio l'individualità del singolo, enfatizzandone unicità e personalità - spiegano Domenico Dolce e Stefano Gabbana –. Donne e uomini “d'esperienza” indossano look più classici, mentre quelli dei ragazzi sono una sorta di specchio rotto; mettono insieme, in modo nuovo, stili molto diversi. Le nuove generazioni mixano liberamente capi e accessori senza avere un'idea precisa; in questo modo rendono tutto possibile e alimentano la creatività».