L’alta ospitalità made in Italy secondo Shedir, nuovo gruppo di hotel di lusso

Shedir è nata nel gennaio del 2020, poco prima dello scoppio della pandemia da Covid19. E come quasi tutto, anche il nuovo gruppo di alta ospitalità fondato da Martino Acampora ed Eduardo Safdie ha dovuto rimandare di un anno il lancio ufficiale. La holding che si occupa di real estate, developing e operating è ora pronta a presentare il suo portfolio di cinque stelle divisi in tre brand: Maalot, Vilòn e Domum.

La lounge dell'hotel Vilòn, 18 camere nel centro di Roma, con un ristorante romantico dalla cucina molto curata.

Tre brand per tre concept diversi

«Ogni brand avrà un suo concept - spiega il ceo Martino Acampora -. I Maalot sono alberghi conviviali, i Vilòn hanno stile residenziale urbano, mentre i Domum sono quelli storici». Attualmente gli hotel aperti sono il Tiberio Palace a Capri e il Vilòn, un piccolo hotel di 18 camere con l'atmosfera di un'elegante casa nel centro di Roma, e un ristorante ormai affermato per i suoi brunch e la cucina di alto livello. Altri tre sono in apertura, sempre a Roma, entro la fine del 2021. Il primo a inaugurare il 5 giugno sarà l'hotel Maalot, a due passi dalla fontana di Trevi, con 30 camere, un bar e un ristorante in cortile. A fine estate aprirà Palazzo Roma, dove due squadre di restauratori hanno lavorato con immensa pazienza per ripristinare affreschi, stucchi e boiserie negli spazi condivisi e nelle 39 camere. Infine, in autunno, sarà la volta di Palazzo Shedir, minimalista con stile anni Cinquanta: 29 suite, 17 appartamenti e una magnifica terrazza su piazza Venezia, è pensato per soggiorni più lunghi del classico weekend.

Martino Acampora, ceo di Shedir, holding italiana fondata con l'imprenditore Eduardo Safdie.

Dai grandi alberghi all’ospitalità «su misura»

Martino Acampora ed Eduardo Safdie si sono conosciuti a Capri, dove il primo era general manager dell'hotel JK, e il secondo proprietario del Tiberio Palace e comproprietario del marchio JK. Martino Acampora arriva da una famiglia di albergatori di Sorrento, ma a 18 anni ha lasciato la Campania per specializzarsi nelle scuole dell'alta ospitalità. Come spesso accade in queste storie, non è rientrato a casa finché non si è presentata l'occasione del JK, dove cercavano un general manager dal profilo internazionale, ma campano. «All'epoca lavoravo in grandi gruppi alberghieri, non pensavo di tornare alla dimensione famigliare - racconta -. Tuttavia il progetto JK mi ha convinto a tal punto da accettare, passando dal gestire grandi strutture di Londra e Washington a un boutique hotel di 22 camere su un'isola. In realtà, quel piccolo albergo aveva un potenziale straordinario. A quanto pare i risultati sono stati soddisfacenti, dato che Safdie mi ha proposto di diventare suo socio in Shedir».

Una suite dell'hotel Maalot, a Roma.

Così è nata la holding, sulla comune passione per gli alberghi di alto livello: «Noi ci definiamo artigiani dell'ospitalità. Stare con noi è come farsi fare un abito in sartoria. Ed è un concetto diverso dal comprare un vestito già fatto di un brand di lusso». E continua: «Il nostro obiettivo è esprimere la grande ospitalità italiana, che sa unire patrimonio culturale con architettura e arte contemporanea, e l'esperienza del lusso italiano che spicca sempre per il suo artigianato, gli chef, i produttori, il design», spiega Acampora.

Design e contatti umani in primo piano

Proprio il design è un tema centrale: gli hotel sono progettati da importanti studi italiani – Gianpiero Panepinto al Capri Tiberio Palace, Bonfini Design al Vilòn e RM Project al Maalot, che valorizzano il Made in Italy e il buongusto italiano rinomati nel mondo. «Le nostre strutture sono piccole e anche se fanno parte di un gruppo, ciascuna deve conservare la sua identità. Non facciamo copia incolla di modelli», prosegue il manager.