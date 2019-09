L’Alta velocità americana corre con l’ingegneria made in Italy

LEGGI ANCHE / Trenitalia farà concorrenza al Tgv sulla linea Milano-Parigi

Perché il modello di riferimento del treno è quello giapponese?

Lo Shinkansen è un simbolo mondiale dell’alta velocità e della sicurezza. In 55 anni di attività, e oltre 10 miliardi di passeggeri, ha raggiunto risultati incredibili: zero incidenti a terra, zero a bordo, zero lungo i binari e una puntualità media assoluta, con un minuto di ritardo all’anno. Oggi la linea Tokyo-Osaka, coperta dallo Shinkansen giapponese, è la più trafficata al mondo e trasporta 420mila passeggeri al giorno. Per la linea Houston-Dallas è stato ripensato in via esclusiva un nuovo modello, l’N700-S, che prevede 8 carrozze e una velocità operativa di 320 km/h.

Questo treno super veloce sarà in grado di cambiare le abitudini di milioni di americani?

Oltre l’80% dei viaggiatori già oggi indica la volontà di spostarsi in treno, utilizzando l’opzione più sicura, affidabile e comoda disponibile. Per questo ci aspettiamo che le abitudini cambino, nel rispetto della sostenibilità ambientale e stimolando l’economia dello stato. I risultati saranno significativi e non solo per i residenti delle due città collegate. Il percorso include infatti anche una fermata intermedia, nella Brazos Valley, che servirà 80mila studenti della Texas A&M University, la seconda università più grande negli Stati Uniti.