L'Alta Via dei Monti Liguri

Per gli amanti della mountain bike e non per tutti, perché si tratta di un percorso per diversi tratti tecnico e adatto a esperti che nella sua interezza sale e scende per 430 km fra le creste delle Alpi e dell'Appennino Ligure per unire le estremità della riviera ligure da Ventimiglia a Ceparana, dalla Provincia di Imperia a quella di La Spezia. Una via che corre su sentieri di crinale e mulattiere suddiviso in oltre 40 piccole tappe che richiede una certa preparazione e che regala la suggestione di paesaggi da cartolina che spesso hanno il mare come sfondo. Sull'intero percorso sono presenti diverse strutture ricettive per gustare le specialità gastronomiche di un territorio ancora selvatico e ancora da scoprire.

