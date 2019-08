L’altalena dei BTp? Dipende in gran parte dagli investitori esteri In mani straniere il 30% del debito negoziabile italiano, pari a 600 miliardi di Maximilian Cellino

(Imagoeconomica)

3' di lettura

Chi ha venduto BTp due giorni fa all’indomani dell’apertura ufficiale della crisi di Governo? Non potremo naturalmente mai sapere nome e cognome dei «traditori» dei titoli di Stato italiani, ma guardando all’esperienza del recente passato qualche indicazione utile su chi abbia fatto salire i tassi del decennale (e anche lo spread nei confronti del Bund tedesco) di quasi 30 centesimi in una sola seduta è possibile ricavarla. È infatti utile a questo proposito osservare la correlazione esistente fra il già citato differenziale di rendimento che separa Italia e Germania e l’andamento della quota di investitori esteri presenti nel nostro debito negli ultimi 10 anni.

LEGGI ANCHE / Titoli di Stato: nel 2019 servono 125 miliardi. Sui conti l'ipoteca dello spread

L’analisi, condotta proprio qualche giorno fa da UniCredit Research, mostra come dal 2009 le due variabili si siano mosse in direzione opposta: più le «mani» straniere hanno allentato la presa sui BTp, maggiore è stato l’aumento dei rendimenti dei titoli di Stato italiani e della distanza rispetto a quelli tedeschi, come indica chiaramente il grafico a fianco. Per dirla in termini rigorosamente statistici, tra le due grandezze esiste un grado di correlazione pari a -0,77, forte e inversa quindi, laddove la stessa analisi applicata agli investitori italiani fornisce un valore di 0,22 che dimostra come la loro domanda tenda invece a essere più stabile e meno sensibile alle variazioni di prezzo.

È però il rapporto con i soggetti esteri a interessare di più, proprio per le implicazioni che esercita su tassi e prezzi dei titoli. Le partecipazioni estere nel debito pubblico italiano sono infatti diminuite in misura notevole nel corso degli ultimi 10 anni, dai livelli anche superiori al 50% del passato rappresentano però ancora secondo le stime di UniCredit quasi il 30% del debito totale negoziabile italiano o 600 miliardi di euro. La cifra si riduce a circa il 24% (485 miliardi) quando si escludono i fondi esteri promossi da intermediari italiani o roundtrip,ma resta comunque sostanziale.

«Il motivo per cui la correlazione tra queste due variabili è così forte è che l’emissione netta di titoli di Stato italiani è piuttosto ridotta come porzione del Pil ed è rimasta in gran parte stabile negli ultimi anni con una media del 3,5% dal 2009», osserva Chiara Cremonesi, strategist sul reddito fisso di UniCredit, spiegando che questo è il risultato del fatto che da 20 anni, tranne la parentesi del 2009, il governo italiano gestisce un avanzo di bilancio primario che compensa in parte l’impatto dei pagamenti di interessi sul debito pubblico complessivo.