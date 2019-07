L’altalena del petrolio fa paura? Non siamo più negli anni ’70 di Ken Fisher*

Chiunque venga interpellato sull’andamento del petrolio ha generalmente due risposte: i prezzi del greggio andranno alle stelle a causa dell’escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Iran, con una conseguente crisi per l’Europa e l’Italia; oppure il rallentamento della crescita economica globale affosserà le quotazioni con conseguenze negative sull’economia europea e italiana. Entrambi gli scenari sono negativi per i titoli azionari, dicono gli esperti. Sbagliato. Come ho avuto modo di spiegare a febbraio su questo giornale, non siamo più negli anni ’70. La capacità del petrolio di condizionare gran parte delle economie sviluppate è semplicemente scomparsa, per cui non lasciamoci intimorire da vecchie preoccupazioni.

A confondere sono probabilmente le forti oscillazioni del petrolio dello scorso anno e i titoli dei giornali. Alla fine della scorsa estate, il Brent ha avuto un rialzo repentino del 25,9%, per poi lasciare sul terreno il 41,2% tra ottobre e dicembre 2018. Le oscillazioni sono proseguite fino a poco tempo fa. A inizio 2019 i prezzi sono aumentati in maniera esponenziale – su del 48,2% dal 25 aprile scorso – e molti hanno dato la colpa alle crescenti tensioni tra Stati Uniti e Teheran. Dopodiché, il petrolio ha ceduto il 20%, e i media hanno considerato il rallentamento della domanda globale di greggio come segnale di un imminente pericolo di recessione.

I timori relativi all’Iran contengono, però, un elemento di verità: le oscillazioni dei corsi petroliferi riguardano l’offerta, non la domanda. Qualora le sanzioni e le tensioni con Teheran restringessero l’offerta, l’Italia e l’Europa, fortemente dipendenti dalle importazioni, vedrebbero un aumento significativo dei costi. Infatti, i prodotti petroliferi costituiscono la principale fonte di energia per l’Italia, pari al 39,1% dei consumi. L’Italia importa circa il 12% del proprio fabbisogno dall’Iran e il 25,2% in totale dai vicini paesi del Golfo Persico – Iraq, Arabia Saudita e Kuwait. Se l’Iran riuscisse effettivamente a chiudere lo Stretto di Hormuz, come più volte minacciato, i prezzi subirebbero un aumento.

Ma un forte rincaro da parte dell’Iran non sarebbe comunque sufficiente a creare scompiglio. Per tre motivi, tutti riconducibili ad una fondamentale constatazione: non siamo più negli anni ’70. Innanzitutto, lo Stretto di Hormuz è largo quasi 39 chilometri: troppo perché la marina iraniana riesca a sbarrarlo. La Guerra Iran-Iraq tra il 1980 e il 1988 che é passata alla storia come la “guerra delle petroliere” per i numerosi attacchi sferrati a queste navi, colpì appena, per arrotondamento, il 2% del traffico nel Golfo Persico. Durante tale periodo i prezzi petroliferi non subirono un aumento repentino, cosa ben diversa da quanto avvenuto con l’embargo del ’73.

Oggi la probabilità che ciò avvenga è persino minore. Perché? A causa dell’aumento della produzione statunitense di shale oil, il secondo indicatore del fatto che non siamo più negli anni ’70. Secondo i dati annuali di BP, lo scorso anno la produzione USA è aumentata di 2,2 milioni di barili al giorno: una crescita mai registrata prima da un solo paese. Secondo le stime dell’Energy Information Administration statunitense, nel 2019 la produzione segnerà un nuovo incremento pari a 1,36 milioni.