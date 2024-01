L’alternativa / Il mercato libero come possibile opzione

In qualsiasi momento è possibile optare per un contratto del mercato libero del gas. Per scegliere in modo consapevole, l’Autorità ha disposto la creazione del portale offerte (disponibile all’indirizzo web www.ilportaleofferte.it): si tratta di un comparatore pubblico, indipendente e istituzionale, che consente di confrontare le offerte di gas (ma anche quelle di energia elettrica). Il portale permette anche di visionare le caratteristiche delle offerte che i venditori hanno dovuto proporre nella lettera inviata ai clienti con cui si dava conto dell’annunciata cessazione delle tutele di prezzo: nella missiva, infatti, è contenuto anche il codice offerta della Placet dedicata che sarà applicata dal venditore a partire da domani in assenza di una scelta esplicita sul mercato libero. Inserendo il codice offerta sul portale si potranno così confrontare le ipotesi di spesa annuale di ciascuna possibile alternativa, sia nel mercato libero che con la Placet dedicata.



