Schermo leggero eppure le dimensioni non piccole: 23,6x17,3 cm, quasi come un foglio A4. InkPad Lite è il nuovo lettore progettato dall'azienda svizzera PocketBook. Nasce per essere l'alternativa al Kindle e KoboIl prezzo di lancio è 259 euro.

13/15 15/15 Menu