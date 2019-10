L’alternativa allo strapotere dell’industria dell’auto cinese

Territorialmente varrà anche poco o niente se paragonato alla Cina, ma il Giappone è da sempre e non solo in senso metaforico un'isola felice per l'auto, perché costantemente rivolta al futuro. Ma da qualche anno a questa parte anche le Case giapponese devono fare i conti con l'aggressiva e dilagante concorrenza dell'industria cinese che è in grado di imporre anche le scelte più epocali, è il caso dell'elettrico a cui tutti si sono dovuti adeguare. Sarà per questo che ad un ibrido proposto in tutte le salse la novità alla rassegna di quest'anno sono a batteria a cominciare dai n.1 di Toyota.