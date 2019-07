L’Alto Adige fonde bit e natura: l’internet delle cose è ovunque

L’obiettivo dell’operazione è mettere a disposizione della comunità la tecnologia abilitante per creare nuovi servizi e modelli di business. «Sappiamo che ci sono molte imprese e molti sviluppatori con le competenze necessarie per progettare servizi o prodotti sfruttando la tecnologia dei Beacon – aggiunge Patrick Ohnewein, capo dell’unità “Digital technologies ICT” presso il NOI Techpark – ma anche che nessuno di loro avrebbe mai avuto le risorse per installare una rete su un’area così ampia».

Il white paper sull’Iot altoatesino

Il progetto Beacon rientra in un più ampio disegno di digitalizzazione di tutta l’area dell’Alto Adige, che nella visione dei suoi attuali amministratori può avere l’ambizione di diventare un modello di smart green region. La seconda gamba del progetto è la nascita di una rete LoRaWan (Long Range Wide Area Network), sistema di connessione internet pensato per mettere a disposizione delle imprese locali una rete di sensori capaci di trasmettere informazioni in tempo reale, con le prime applicazioni pensate per l’agricoltura di precisione. Spiega Ohnewein: «Con il Fraunhofer Italia, che ha sede proprio presso il NOI Techpark, stiamo conducendo uno studio per mappare le competenze che possono abilitare un ecosistema di Internet delle cose presenti sul territorio provinciale: esperti o imprese specializzate in sensori, reti e grandi database».

I risultato saranno raccolti in un white paper (Internet of things: potenziale, ambiti di applicazione e linee guida per lo sviluppo di progetti per le imprese dell’Alto Adige) e presentati il prossimo 15 novembre al NOI Techpark in occasione della «South Tyrol free software conference 2019». Durante il festival sarà organizzato anche un hackathon: nel concorso team di sviluppatori e artigiani locali lavoreranno fianco a fianco per integrare il digitale in prodotti e servizi tipici del territorio.